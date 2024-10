Amet cerca tre tecnici addetti alla rete elettrica a tempo indeterminato

Amet S.p.A, società a partecipazione pubblica con sede in Trani (BT), operante nel settore dei servizi pubblici locale a carattere industriale nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica, ha indetto la selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 3 tecnici addetti alla rete elettrica livello B1 del CCNL Settore Elettrico. A partire dalle ore 00:00:01 del giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) sarà possibile inoltrare la propria candidatura mediante la piattaforma di cui al sito https:\\concorsi.ennedi.com. Il termine per la trasmissione delle candidature è fissato per il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso alle ore 23:59:59.