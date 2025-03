Servizio sosta, Amet precisa: «Nessuna perdita di lavoro per gli addetti»

Il Consiglio di Amministrazione di Amet Spa - si legge in una nota a firma di Silvia Caputo e Ignazio Daniele Nenna - desidera fornire chiarimenti in merito alla recente riorganizzazione aziendale e alle notizie relative al servizio di sosta, al fine di garantire la massima trasparenza e corretta informazione alla cittadinanza.In merito al servizio di sosta, si precisa che il trasferimento degli addetti a un nuovo datore di lavoro non comporterà alcuna perdita di occupazione. Si tratta di un passaggio senza soluzione di continuità, volto a garantire la tutela dei livelli occupazionali e la continuità del servizio per la città di Trani. La riorganizzazione aziendale in corso mira a ottimizzare le risorse umane e a valorizzare le competenze presenti in azienda.A tal fine, è in corso una valutazione delle effettive carenze di organico e delle caratteristiche culturali e professionali degli addetti alla sosta, al fine di individuare le migliori soluzioni per la copertura delle posizioni vacanti.In merito alle polemiche relative alla consulenza esterna, il Consiglio di Amministrazione ribadisce la massima trasparenza e correttezza del proprio operato. Si precisa che l'incarico conferito al consulente prevede un'ampia gamma di attività, tra cui la riorganizzazione aziendale, che richiede un'analisi approfondita e un periodo di tempo adeguato per essere portata a termine. Il dettaglio delle attività svolte sarà reso pubblico, al fine di chiarire ogni dubbio e garantire la massima trasparenza.Il Consiglio di Amministrazione ribadisce il proprio impegno a garantire la continuità del servizio di sosta per la città di Trani. Si precisa, inoltre, che nulla preclude ad Amet Spa la possibilità di riacquisire il servizio in futuro, in occasione di nuove gare d'appalto, valorizzando il know-how e l'esperienza acquisiti.