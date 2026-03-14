Sis Parcheggio a pagamento Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Sis Parcheggio a pagamento Trani. Foto Tonino Lacalamita
Politica

AMET, "Rispettiamo Trani": «Basta tifoserie, la città merita un confronto serio sui servizi»

Il movimento a sostegno di Angela Mercorio interviene dopo la conferenza del Sindaco

Trani - sabato 14 marzo 2026 6.09
In una campagna elettorale che si fa ogni giorno più incandescente, la vicenda AMET è diventata il principale terreno di scontro tra la maggioranza uscente di Amedeo Bottaro e il centrodestra guidato da Angelo Guarriello. Tuttavia, in questo "fuoco incrociato" di cifre e accuse reciproche, c'è chi prova a riportare la discussione su un binario di analisi amministrativa. Il movimento "Rispettiamo Trani – per Angela Mercorio Sindaco" interviene nel dibattito con una nota che mira a smontare le narrazioni contrapposte. Per la coalizione di Angela Mercorio, ridurre la crisi della partecipata a una serie di "errori" o "scelte obbligate" è una semplificazione che non aiuta i cittadini a capire il vero nodo del problema: quale funzione devono avere oggi le società pubbliche a Trani? Dalla gestione dei parcheggi all'efficientamento energetico, fino alla complessa partita della Darsena, il comunicato che segue invita a superare la logica dello "scambio di accuse" per concentrarsi su una visione strategica di lungo periodo.tl@
  • Di seguito il testo integrale del comunicato stampa:

«Il dibattito che si è aperto in questi giorni sulla gestione di Amet e dei servizi pubblici cittadini, a seguito delle dichiarazioni del sindaco Bottaro e della replica del candidato Guarriello, rischia purtroppo di trasformarsi nell'ennesimo confronto politico basato su letture parziali e ricostruzioni contrapposte. La realtà, come spesso accade nelle questioni amministrative complesse, è molto più articolata. Efficientamento energetico Sul tema dell'efficientamento della pubblica illuminazione, il confronto tra l'adesione alla convenzione CONSIP e una gestione diretta da parte di Amet non può essere ridotto a una contrapposizione semplicistica. Da un lato, è vero che la convenzione CONSIP consente tempi più rapidi e condizioni standardizzate a livello nazionale. Dall'altro, è altrettanto vero che una gestione diretta da parte di una società pubblica locale può garantire maggiore controllo sul servizio e sugli investimenti nel lungo periodo. Ridurre la questione a "Amet non era in grado" oppure, al contrario, a "il Comune ha sbagliato tutto" significa semplificare eccessivamente una scelta che avrebbe meritato un confronto tecnico e politico più approfondito. Gestione dei parcheggi Anche sul tema della gestione dei parcheggi il dibattito appare fortemente polarizzato. Da un lato si sostiene che non vi fossero più le condizioni normative per proseguire con l'affidamento ad Amet; dall'altro si afferma che il servizio avrebbe potuto essere affidato a un'altra società partecipata. Entrambe le posizioni colgono solo una parte della questione. Il vero nodo riguarda piuttosto quale modello di gestione dei servizi pubblici locali la città intenda adottare: se puntare su società pubbliche efficienti e rafforzate oppure su affidamenti esterni regolati dal mercato. Si tratta di un tema strategico che meriterebbe un confronto più ampio e meno strumentale. La questione della darsena Anche sulla vicenda della darsena il confronto rischia di essere semplificato. Il mancato completamento del Piano Regolatore del Porto rappresenta certamente un limite amministrativo che si trascina da anni. Allo stesso tempo, però, il quadro normativo sulle concessioni demaniali è stato negli ultimi tempi estremamente incerto e soggetto a continui cambiamenti. Attribuire tutta la responsabilità a una sola amministrazione o, al contrario, ridurre tutto alla complessità normativa non aiuta a comprendere davvero il problema. Vendita di energia Infine, sulla vendita di energia è noto che si tratta di un'attività caratterizzata da margini molto ridotti e da rischi elevati per una società pubblica. Allo stesso tempo, è vero che negli anni passati il settore ha attraversato fasi di mercato che avrebbero potuto offrire opportunità diverse. Anche in questo caso il punto non è stabilire chi abbia completamente ragione o torto, ma capire quali scelte strategiche debbano guidare il futuro di Amet. Guardare oltre la polemica Il rischio è che il confronto tra maggioranza uscente e opposizione si reduce a uno scambio di accuse reciproche, senza affrontare il nodo centrale: quale ruolo debbano avere le società partecipate nello sviluppo della città. Amet non può essere utilizzata come terreno di scontro politico. È un'azienda pubblica che gestisce servizi essenziali e che deve essere messa nelle condizioni di operare con chiarezza strategica, stabilità gestionale e competenze tecniche adeguate. Trani ha bisogno di un confronto più serio e meno polemico sui servizi pubblici locali, capace di guardare non solo al passato ma soprattutto alle scelte che determineranno il futuro della città.»

Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Amet
  • Angela Mercorio
Altri contenuti a tema
Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro "Basta scaricare responsabilità su altri. Su Amet serve una visione chiara per rilanciare i servizi pubblici della città"
AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno» AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno» Bottaro attacca il comunicato della Presidente Caputo e mette alle strette la sua maggioranza: fiducia sul bilancio o dimissioni per gli assessori che guardano altrove
AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito» AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito» Il candidato sindaco attacca la "politica occulta" che paralizza l'azienda e lancia una sfida al Consiglio Comunale
ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi Dopo l'addio dell'AD Di Pace, arriva la rinuncia formale dell'avvocato Ignazio Daniele Nenna
ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00 ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00 Dopo l'ultimatum del CdA e le accuse di paralisi sul PNRR, il Sindaco annuncia un incontro coi giornalisti
Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato» Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato» Tra dimissioni via social e veti incrociati, la partecipata diventa il terreno di scontro della campagna elettorale. Il CdA minaccia le dimissioni in blocco: «Impossibile garantire la continuità gestionale»
“Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET “Uno, due, tre A.D.”: l'avv. Angelo Nigretti chiede chiarezza sulla gestione di AMET L’ex A.D. della partecipata comunale sollecita trasparenza su strategie, investimenti e servizi pubblici, invitando l’amministrazione a spiegare alla città la reale situazione dell’azienda
Ultim'ora: Amet S.p.A., si dimette l’amministratore delegato avv.Antonio Di Pace Ultim'ora: Amet S.p.A., si dimette l’amministratore delegato avv.Antonio Di Pace L’annuncio con un post sui social nel pomeriggio, restano da chiarire le ragioni della decisione, tra motivazioni personali e possibili equilibri politici in vista delle prossime scadenze elettorali
Trani, muore in ospedale l’uomo investito da un treno regionale: aveva 44 anni, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente
14 marzo 2026 Trani, muore in ospedale l’uomo investito da un treno regionale: aveva 44 anni, troppo gravi le ferite riportate nell’incidente
Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori
14 marzo 2026 Educare e dialogare con i figli: incontro per genitori ed educatori
Galiano e il PD: asse di ferro per il futuro di Trani
14 marzo 2026 Galiano e il PD: asse di ferro per il futuro di Trani
Legalità e prevenzione: a Trani studenti a confronto con i Carabinieri
14 marzo 2026 Legalità e prevenzione: a Trani studenti a confronto con i Carabinieri
Trani-Rutiglianese, Moscelli: «Vinciamo la nostra partita, sperando poi di festeggiare. Belgio?»
13 marzo 2026 Trani-Rutiglianese, Moscelli: «Vinciamo la nostra partita, sperando poi di festeggiare. Belgio?»
Adriatica Trani in trasferta a Bari: sfida contro Amatori Volley
13 marzo 2026 Adriatica Trani in trasferta a Bari: sfida contro Amatori Volley
Lavinia Group Volley Trani attesa a Gioia del Colle: sfida al vertice contro Yes Energia Volley
13 marzo 2026 Lavinia Group Volley Trani attesa a Gioia del Colle: sfida al vertice contro Yes Energia Volley
Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro
13 marzo 2026 Amet, il candidato sindaco del centrodestra Angelo Guariello replica ad Amedeo Bottaro
Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente
13 marzo 2026 Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente
A Palazzo Di Scanno con la "Domenico Sarro " va in scena il Bel Canto
13 marzo 2026 A Palazzo Di Scanno con la "Domenico Sarro" va in scena il Bel Canto
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.