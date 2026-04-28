Molo sant'Antonio
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Molo Sant’Antonio nel degrado: ringhiere arrugginite e incuria senza fine

La denuncia di un cittadino: “Demanio e Comune si rimpallano le responsabilità”

martedì 28 aprile 2026 12.34
"È uno spettacolo indecoroso quello che si presenta al Molo Sant'Antonio", denuncia un cittadino tranese, segnalando lo stato di abbandono in cui versa l'area. Ringhiere arrugginite, segni evidenti di incuria e manutenzione assente fanno da cornice a uno dei punti più frequentati della città. "Tra Demanio e Comune continuano a rimbalzarsi le responsabilità, ma alla fine il degrado resta e lo schifo regna sovrano", commenta amareggiato. Una segnalazione che riaccende l'attenzione sulla necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e restituire decoro a un luogo simbolo del porto cittadino.
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