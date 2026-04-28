Molo Sant’Antonio nel degrado: ringhiere arrugginite e incuria senza fine

martedì 28 aprile 2026
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"È uno spettacolo indecoroso quello che si presenta al Molo Sant'Antonio", denuncia un cittadino tranese, segnalando lo stato di abbandono in cui versa l'area. Ringhiere arrugginite, segni evidenti di incuria e manutenzione assente fanno da cornice a uno dei punti più frequentati della città. "Tra Demanio e Comune continuano a rimbalzarsi le responsabilità, ma alla fine il degrado resta e lo schifo regna sovrano", commenta amareggiato. Una segnalazione che riaccende l'attenzione sulla necessità di interventi urgenti per garantire sicurezza e restituire decoro a un luogo simbolo del porto cittadino.
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