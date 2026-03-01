Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto

In via Ragazzi del '99 non si può più parlare di semplice buca: si tratta di una vera e propria voragine che mette quotidianamente a rischio automobilisti, motociclisti e pedoni.In serata una vettura si è schiantata proprio a causa del profondo cedimento dell'asfalto. Solo il caso ha evitato conseguenze peggiori. È inaccettabile che un tratto di strada in queste condizioni non sia stato ancora messo in sicurezza. L'assenza di interventi immediati e risolutivi espone cittadini e residenti a un pericolo costante. Ogni giorno che passa aumenta il rischio di nuovi incidenti.Non servono rattoppi provvisori né segnalazioni tardive: occorrono provvedimenti urgenti, concreti e definitivi. La sicurezza pubblica non può essere rimandata né sottovalutata. I cittadini chiedono risposte immediate e un intervento tempestivo per ripristinare la carreggiata e prevenire ulteriori episodi che potrebbero avere conseguenze ben più gravi. Prima che sia troppo tardi!