Galiano
Galiano
Politica

Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà

Al via il laboratorio di co-progettazione: tre giorni di tavoli tematici in via M. Pagano per scrivere insieme ai cittadini il programma della coalizione.

Trani - giovedì 16 aprile 2026 8.36 Comunicato Stampa
La definizione delle strategie per il futuro della comunità entra nel vivo attraverso un percorso di partecipazione diretta. Il candidato sindaco Marco Galiano promuove un ciclo di incontri operativi volti a raccogliere il contributo dei cittadini per la stesura del programma elettorale.
Non si tratterà di semplici momenti di dibattito, bensì di un vero e proprio laboratorio di co-progettazione articolato in tre fasi:
  • Giovedì 16 aprile: individuazione delle priorità e delle sfide del territorio.
  • Venerdì 17 aprile: elaborazione di soluzioni condivise e concrete.
  • Sabato 18 aprile: definizione delle linee guida che comporranno il programma amministrativo.
Tutti gli appuntamenti si terranno presso la sede di Via M. Pagano 244, dalle ore 18:00 alle 20:00. Durante le tre giornate di lavoro, lo spazio sarà organizzato in 6 tavoli tematici, corrispondenti alle macro-aree di sviluppo della città:
  1. Un nuovo modo di dialogare tra Comune e cittadini (la semplificazione della macchina comunale e il coinvolgimento diretto dei cittadini sono i pilastri per garantire un governo del territorio attento e rigoroso.)
  2. Tracciamo la bellezza (attenzione strutturale allo sviluppo educativo e culturale)
  3. La rete del benessere (politiche inclusive per supportare tutte le fasce d'età)
  4. Una città da vivere (una visione di città che recupera i propri spazi storici e garantisce una mobilità innovativa)
  5. Il verde non è un arredo, è salute (valorizzazione strategica del patrimonio naturale e marittimo)
  6. Nuove leve di crescita (stimolare un nuovo dinamismo economico e valorizzare l'identità del territorio).
Ogni tavolo sarà presidiato da un componente dello staff con il compito di accogliere le istanze, moderare il confronto e raccogliere formalmente le idee proposte dai cittadini. Mentre i tavoli tematici coinvolgono la cittadinanza, i partiti della coalizione sono impegnati in sessioni per la stesura della struttura programmatica. Questo percorso parallelo garantisce che le proposte emerse dai cittadini non restino isolate, ma vengano integrate direttamente nel documento finale.
Il percorso di partecipazione culminerà domenica 19 aprile in Piazza Libertà, dove Marco Galiano terrà un comizio per condividere le linee guida del progetto collettivo, evidenziando come il coinvolgimento dei cittadini sia ormai il cardine di una visione politica e sociale rinnovata per il futuro del territorio. La costruzione di un progetto comune richiede il contributo di tutti: ogni idea è un tassello fondamentale per la crescita della città.
PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ!
lOCANDINA
lOCANDINA
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Analisi politica dell'ex Assessore di Trani sulla crisi della Presidenza Lodispoto e lo stallo amministrativo post-elettorale
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Biblioteca gremita per il confronto organizzato da Visit Trani tra De Feudis, Galiano, Marinaro e Mercorio. Guarriello, assente, ha fatto pernenire una sua nota stampa
Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Dopo l’affondo di Ferrante e lo strappo di Italia Viva, l'Assessore Cornacchia entra a gamba tesa sul progetto Galiano: «Basta veti e litigi, serve una decisa inversione di rotta».
Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Il Vice Sindaco attacca gli alleati per le tensioni sulle liste e denuncia il flop alle provinciali: «Trani senza rappresentanza, è mancato il gioco di squadra»
Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Alle 09:30 parla l'avv.Moscatelli, alle 10:30 parlano gli esponenti di Articolo 97
Elezioni Amministrative Trani 2026: Donata Di Meo si ricandida al consiglio comunale "Popolari con Galiano" Speciale Elezioni Amministrative Trani 2026: Donata Di Meo si ricandida al consiglio comunale "Popolari con Galiano" Esperienza, continuità e ascolto: «Portiamo a termine i progetti che trasformeranno la nostra città»
Movimenti tellurici nel centrosinistra tranese: Tommaso Laurora (Italia Viva) scuote il Campo largo e guarda altrove: «Senza rispetto, pronti a decisioni drastiche». Movimenti tellurici nel centrosinistra tranese: Tommaso Laurora (Italia Viva) scuote il Campo largo e guarda altrove: «Senza rispetto, pronti a decisioni drastiche». Veti e tensioni aprono la riflessione sul sostegno a Galiano. L'ipotesi di un'alleanza con Giacomo Marinaro potrebbe materializzarsi
Trani, la sfida di Marinaro tra rigenerazione e metodo: «Una città funzionale che supera l'emergenza» Trani, la sfida di Marinaro tra rigenerazione e metodo: «Una città funzionale che supera l'emergenza» Il candidato Sindaco presenta il suo piano per viabilità, lavori pubblici e urbanistica. Tavolo tecnico permanente con i professionisti per sbloccare la macchina comunale
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL
16 aprile 2026 Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL
Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni "
16 aprile 2026 Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni"
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
16 aprile 2026 Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat
16 aprile 2026 Il contratto nelle opere private è un obbligo deontologico della professione: la proposta dell’Ordine degli Architetti Bat
Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
16 aprile 2026 Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
Vigneto biologico in Puglia, oltre 18mila ettari: cresce il vino sostenibile ma pesa l’incertezza sul rame
16 aprile 2026 Vigneto biologico in Puglia, oltre 18mila ettari: cresce il vino sostenibile ma pesa l’incertezza sul rame
HBSC e Sicurezza Alimentare: a Trani un incontro per conoscere e prevenire
16 aprile 2026 HBSC e Sicurezza Alimentare: a Trani un incontro per conoscere e prevenire
STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
15 aprile 2026 STP Bari, Gargiuolo (FDI): «Stop immediato alle nomine. Bottaro, Decaro, Leccese e Lodispoto non ipotechino il futuro dei cittadini per interessi di fine mandato»
"Idee sull'accogliena turistica per Trani ": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
15 aprile 2026 "Idee sull'accogliena turistica per Trani": candidati sindaco a confronto in Biblioteca
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.