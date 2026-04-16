Politica
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà
Al via il laboratorio di co-progettazione: tre giorni di tavoli tematici in via M. Pagano per scrivere insieme ai cittadini il programma della coalizione.
Trani - giovedì 16 aprile 2026 8.36 Comunicato Stampa
La definizione delle strategie per il futuro della comunità entra nel vivo attraverso un percorso di partecipazione diretta. Il candidato sindaco Marco Galiano promuove un ciclo di incontri operativi volti a raccogliere il contributo dei cittadini per la stesura del programma elettorale.
Non si tratterà di semplici momenti di dibattito, bensì di un vero e proprio laboratorio di co-progettazione articolato in tre fasi:
Il percorso di partecipazione culminerà domenica 19 aprile in Piazza Libertà, dove Marco Galiano terrà un comizio per condividere le linee guida del progetto collettivo, evidenziando come il coinvolgimento dei cittadini sia ormai il cardine di una visione politica e sociale rinnovata per il futuro del territorio. La costruzione di un progetto comune richiede il contributo di tutti: ogni idea è un tassello fondamentale per la crescita della città.
PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ!
Non si tratterà di semplici momenti di dibattito, bensì di un vero e proprio laboratorio di co-progettazione articolato in tre fasi:
- Giovedì 16 aprile: individuazione delle priorità e delle sfide del territorio.
- Venerdì 17 aprile: elaborazione di soluzioni condivise e concrete.
- Sabato 18 aprile: definizione delle linee guida che comporranno il programma amministrativo.
- Un nuovo modo di dialogare tra Comune e cittadini (la semplificazione della macchina comunale e il coinvolgimento diretto dei cittadini sono i pilastri per garantire un governo del territorio attento e rigoroso.)
- Tracciamo la bellezza (attenzione strutturale allo sviluppo educativo e culturale)
- La rete del benessere (politiche inclusive per supportare tutte le fasce d'età)
- Una città da vivere (una visione di città che recupera i propri spazi storici e garantisce una mobilità innovativa)
- Il verde non è un arredo, è salute (valorizzazione strategica del patrimonio naturale e marittimo)
- Nuove leve di crescita (stimolare un nuovo dinamismo economico e valorizzare l'identità del territorio).
Il percorso di partecipazione culminerà domenica 19 aprile in Piazza Libertà, dove Marco Galiano terrà un comizio per condividere le linee guida del progetto collettivo, evidenziando come il coinvolgimento dei cittadini sia ormai il cardine di una visione politica e sociale rinnovata per il futuro del territorio. La costruzione di un progetto comune richiede il contributo di tutti: ogni idea è un tassello fondamentale per la crescita della città.
PARTECIPA ALLA COSTRUZIONE DEL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ!
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