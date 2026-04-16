Trani Via Istria
Trani Via Istria
Attualità

Via Istria: bloccata la viabilità per il taglio dei pini

Per le attività in corso la Polizia Locale suggerisce percorsi alternativi

Trani - giovedì 16 aprile 2026 9.56
Sono in corso le attività di taglio dei pini, fortemente inclinati sulla strada, interrotte ieri per il maltempo. La viabilità è bloccata in via Istria. La Polizia Locale suggerisce percorsi alternativi fino alla conclusione dei lavori che dovrebbero esaurirsi nella tarda mattinata. L'intervento che ha causato in questi gironi gravi disagi alla circolazione, con traffico paralizzato in diverse zone della città e deviazioni verso la statale 16 bis., è stato sollecitato da segnalazioni dei cittadini e da Marco Galiano, nella sua qualità di Dirigente della Scuola "E. Baldassarre", si è reso urgente anche dopo la recente tragedia di Bisceglie.

Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Ambiente
Altri contenuti a tema
Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi Ambiente Trani capitale della formazione ambientale: Polizia Locale e Procura a Confronto sulle Nuove Leggi Nuove riforme ambientali: più controlli e sanzioni contro l’abbandono e i traffici di rifiuti
Alberi pericolanti in via Istria: traffico in tilt e intervento di taglio urgente del Comune Alberi pericolanti in via Istria: traffico in tilt e intervento di taglio urgente del Comune Disagi alla circolazione e interventi straordinari nella giornata di ieri a causa del rischio legato ad alcuni pini pericolanti situati nei pressi della scuola media “Baldassarre”, in via Istria.
Trani capitale della legalità ambientale: il Procuratore Nitti e i vertici della Polizia Locale a confronto Trani capitale della legalità ambientale: il Procuratore Nitti e i vertici della Polizia Locale a confronto Massima allerta su abbandoni e tracciabilità oggi al Polo Museale una giornata di alta formazione
“Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A Ambiente “Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A Il 9 e 10 aprile lezioni di ecologia con Andrea Giuliacci e Luigi Latini
Il caso della discarica, Maria Grazia Cinquepalmi ed il trucco dei 10milioni che ipoteca il futuro di Trani Politica Il caso della discarica, Maria Grazia Cinquepalmi ed il trucco dei 10milioni che ipoteca il futuro di Trani L’analisi dell’avvocato ed il "gioco delle tre carte" tra Comune e AMIU: un debito occulto milionario mascherato da convenzione di fine mandato
Trani “Comune Riciclone”: riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata Ambiente Trani “Comune Riciclone”: riconoscimento ufficiale per la raccolta differenziata Superata la soglia del 70%, ma resta la sfida della riduzione dei rifiuti: giovedì la cerimonia in Comune
Trani, il sistema delle "Mazzette e Prosciutti": l'atto d'accusa di Maria Grazia Cinquepalmi Politica Trani, il sistema delle "Mazzette e Prosciutti": l'atto d'accusa di Maria Grazia Cinquepalmi L'inchiesta sulla Provincia BAT scoperchia un vaso di Pandora fatto di collaudi sospetti e appalti truccati
Trani sferzata dal vento: alberi e calcinacci giù, scoppia la polemica sul verde pubblico Trani sferzata dal vento: alberi e calcinacci giù, scoppia la polemica sul verde pubblico Dopo i crolli causati dal vento, scontro frontale tra l’assessore Briguglio e il dirigente Ricchiuti: nel mirino manutenzione, prevenzione e responsabilità
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
"Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare ", la visione di Marinaro
16 aprile 2026 "Reti inclusive - il ruolo del Terzo Settore tra disabilità, sport e welfare", la visione di Marinaro
A scuola la lezione di Aldo Moro: memoria, Costituzione e cultura della pace
16 aprile 2026 A scuola la lezione di Aldo Moro: memoria, Costituzione e cultura della pace
A Bari lo spettacolo Cambiamenti, con Città dell'Infanzia e Judo Trani
16 aprile 2026 A Bari lo spettacolo Cambiamenti, con Città dell'Infanzia e Judo Trani
Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab
16 aprile 2026 Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà
16 aprile 2026 Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà
Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL
16 aprile 2026 Sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA , la posizione della FP CGIL
Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
16 aprile 2026 Prorogato al 5 maggio il termine per la co-progettazione del Centro Anziani “Villa Guastamacchia”
Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni "
16 aprile 2026 Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni"
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
16 aprile 2026 Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.