Via Istria: bloccata la viabilità per il taglio dei pini

Trani - giovedì 16 aprile 2026
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Sono in corso le attività di taglio dei pini, fortemente inclinati sulla strada, interrotte ieri per il maltempo. La viabilità è bloccata in via Istria. La Polizia Locale suggerisce percorsi alternativi fino alla conclusione dei lavori che dovrebbero esaurirsi nella tarda mattinata. L'intervento che ha causato in questi gironi gravi disagi alla circolazione, con traffico paralizzato in diverse zone della città e deviazioni verso la statale 16 bis., è stato sollecitato da segnalazioni dei cittadini e da Marco Galiano, nella sua qualità di Dirigente della Scuola "E. Baldassarre", si è reso urgente anche dopo la recente tragedia di Bisceglie.
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