Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

La Soccer Trani non ha intenzione di rallentare: Atletico Gargano sconfitto 0-1

Decide la perla su punizione di Flavio Becerri

Trani - domenica 19 aprile 2026 18.32
La Soccer Trani, già ampiamente promossa in Eccellenza, non ha intenzione di rallentare: Atletico Gargano sconfitto 0-1, grazie alla perla su calcio piazzato di Flavio Becerri. Con questa vittoria, la venticinquesima del campionato, i tranesi salgono a 79 punti in classifica, a tre giornate dal termine.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 31esima giornata di campionato: al "Riccardo Spina" di Vieste si affrontano Atletico Gargano e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-4-1-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa spazio a Cassano, Stella Francesco ed Antonacci. In mediana agiscono Faliero e Turitto, sulle fasce Prekducaj e Rizzi. Sulla trequarti Becerri, alle spalle di Manzari e Chiumarulo.

Il primo squillo del match è dell'Atletico Gargano, con la punizione mancina di Colella respinta prontamente dall'estremo difensore tranese. Al 9' tentativo a giro di Chiumarulo, attento Cristallo, abile nel respingere la sfera ben indirizzata. Al 14' Stella sfiora il vantaggio, ma il suo colpo di testa è deviato in corner. Cinque minuti più tardi ci prova Faliero su calcio piazzato, traiettoria alta di pochissimo. Al 25' è il turno di Becerri, destro che non inquadra lo specchio di porta. Segue una fase di stallo, ma al 45' la Soccer Trani sblocca con merito il match: perla su punizione di Flavio Becerri, che trafigge Cristallo: 0-1. Termina la prima frazione.

Al 50' i padroni di casa sfiorano il pareggio: miracolo di Stella sul colpo di testa di Sangare. L'Atletico Gargano spinge alla ricerca del pari: al 60' destro di Colella, debole per impensierire l'estremo difensore tranese. Qualche minuto più tardi il neo-entrato D'Aprile colpisce clamorosamente la traversa, con un destro potentissimo, si salvano i tranesi. Al 69' Lucarelli imbuca per Morra che, da posizione ravvicinata, non riesce a battere Cristallo, sfiorando il raddoppio. Al 78' punizione ravvicinata di Colella, ancora attento Stella. All'84' tiro-cross insidioso di Morra, respinge il portiere dell'Atletico Gargano. La Soccer Trani termina in dieci uomini, a causa dell'espulsione per proteste di Colombo. Il match non regalerà ulteriori emozioni: Atletico Gargano 0-1 Soccer Trani.
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