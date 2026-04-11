Soccer Trani, Moscelli chiama i tifosi: “Voglio uno stadio pieno contro il Molfetta”

Il Prefetto della BAT vieta la vendita dei biglietti : misure per sicurezza e ordine pubblico

“Le finali le vincono chi sbaglia meno. Ho una squadra esperta, sono molto sereno”

La Soccer Trani fa ricorso e punta a scardinare una sanzione troppo severa per salvare la festa delle famiglie e dello sport pulito

Calcio

“Noi a Trani abbiamo un’autorità di polizia che ci ha insegnato la cultura della sicurezza e della prevenzione”