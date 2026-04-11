Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Soccer Trani, Moscelli chiama i tifosi: “Voglio uno stadio pieno contro il Molfetta”

Verso la sfida del 12 aprile: entusiasmo e bilanci positivi nelle parole del tecnico e di Colombo dopo una stagione intensa

Trani - sabato 11 aprile 2026
In occasione della trentesima giornata del campionato di Promozione che andrà in scena domenica 12 aprile contro la Molfetta Calcio, allo Stadio Comunale "Nicola Lapi" di Trani alle 16.00, si è tenuta l'intervista di presentazione del match.
Di seguito un estratto delle dichiarazioni di mister Fabio Moscelli e dell'esterno, Alessandro Colombo.
  • Moscelli: "È stato un cammino intenso e faticoso, continueremo a dare il meglio in campionato con la massima professionalità. Ci tengo a ringraziare i nostri tifosi soprattutto per il supporto dall'esterno nell'ultima partita, è stato bello festeggiare con loro. Domenica mi piacerebbe vedere lo stadio pieno, come premio a noi, alla società e alla Città.":
  • Colombo: "Sono contento per i risultati ottenuti, è il mio primo campionato vinto, non è stato semplice ma con il duro lavoro e con le giuste idee è stato possibile. Non mi è mai capitato di giocare davanti a così tante persone, vorrei mettermi alla prova anche il prossimo anno in Eccellenza, so che qui è molto dura. Ci tengo particolarmente anche a ringraziare chiunque abbia fatto parte di questo percorso, la figura di mister Moscelli mi ha aiutato molto sia dal punto di vista tattico sia mentale."
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