Oostende-Soccer Trani, è il giorno: appuntamento con la storia per la società tranese

Appuntamento con la storia per la Soccer Trani di Luciano Pace: quest'oggi, sabato 16 maggio, i tranesi affronteranno il KV Diksmuide Oostende nell'Identity Cup: la sfida si disputerà al 'Batimont Solar Park' di Ostenda, con calcio d'inizio fissato alle ore 19:30. La diretta della partita sarà su TeleSveva (Facebook e YouTube).Conosciamo meglio gli avversari dei biancazzurri: il club belga di Ostenda ha rappresentato per anni il calcio professionistico sulla costa del Mare del Nord, disputando 14 campionati nella massima serie ed arrivando fino ai preliminari di Europa League nel 2017 contro l'Olympique de Marseille.Una storia fatta di grandi risultati ma anche di momenti difficili. Dopo aver vissuto il periodo più brillante con dieci stagioni consecutive nella massima divisione, il club è arrivato fino al fallimento del 2024. Da quel momento è iniziato un nuovo percorso grazie alla collaborazione con il KSV Diksmuide, da cui è nato l'attuale KV Diksmuide Oostende.Il progetto sportivo è ripartito con entusiasmo: nella scorsa stagione è arrivata la promozione e quest'anno la squadra belga è stata protagonista di un'annata importante, terminata ai quarti di finale dei playoff, quando Deschuyter e compagni sono stati sconfitti dal KRC Harelbeke.Circa un centinaio di tifosi tranesi sono accorsi nella giornata di venerdì in Belgio per colorare di biancazzurro le vie di Ostenda: un entusiasmo incredibile, che non conosce assolutamente confini.La Soccer Trani, dopo aver stravinto il campionato di Promozione e dopo aver trionfato in Coppa Italia Dilettanti, vuole chiudere in bellezza l'annata 25/26 che, inevitabilmente, entrerà negli annali del calcio tranese. La trasferta di Ostenda è già nella storia, essendo la primissima uscita internazionale del club biancazzurro, a dimostrazione dell'impegno, della professionalità e della dedizione profusa dal presidente Pace e dal vice-presidente Ignazio Di Lauro, che non avrebbero potuto chiedere di meglio al termine di questa stagione.