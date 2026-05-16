Piazza Gradenico torna alla città di Trani dopo oltre trent’anni

Social Video 2 minuti Piazza Gradenigo Trani: inaugurazione Marina Laurora

Dopo oltre trent'anni piazza Gradenico torna finalmente ad essere restituita alla città di Trani. Un intervento di riqualificazione atteso e significativo, che oggi consegna ai cittadini uno spazio rinnovato, ordinato e pronto a diventare nuovo punto di riferimento per residenti e visitatori.La piazza rappresenta infatti uno dei primi scorci che si presentano a chi entra a Trani dalla zona nord: un vero e proprio biglietto da visita, ora valorizzato e restituito alla sua funzione originaria di luogo d'incontro e socialità. A sottolinearne il valore storico e simbolico è stato il sindaco Amedeo Bottaro che, durante la cerimonia di inaugurazione, ha ricordato il detto popolare "Mezz a Santagustein", espressione che identifica la piazza come luogo centrale, nel cuore della vita cittadina. Un posto che, come ribadito dal primo cittadino, merita lo splendore di essere vissuto ogni giorno da turisti, bambini, famiglie e anziani. «Viene consegnata a voi cittadini: abbiatene cura», ha detto il sindaco, invitando la comunità a custodire con responsabilità uno spazio pubblico che torna a respirare bellezza.La piazza, gremita e vestita del suo abito migliore, ha ospitato per l'occasione la banda dell'Istituto "Rocca Bovio Palumbo", che si è esibita in un breve concertino, regalando ai presenti un momento di festa e partecipazione.A seguire, la benedizione della piazza impartita da don Pasquale Quercia. Piazza Gradenico oggi non è soltanto un'opera conclusa: è un simbolo che rinasce.