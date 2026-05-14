Nasce a Trani Capirro Village: «Già 30 adesioni su 36 unità»

6 foto Capirro Village

Ville bifamiliari moderne, classe energetica A e spirito mutualistico: nasce a Trani "Capirro Village", il progetto residenziale che punta a offrire un'alternativa sostenibile ai rincari del mercato immobiliare. In un mercato immobiliare sempre più difficile da affrontare, soprattutto per giovani coppie e famiglie alla ricerca della prima casa, il progetto della cooperativa sociale edilizia "Capirro Village" è nato con l'obiettivo di realizzare abitazioni moderne a costi calmierati attraverso un modello cooperativo e partecipato.Il progetto, sviluppato negli ultimi dodici mesi con il supporto di professionisti del settore, tra cui architetti e commercialisti, sorgerà nell'area di Capirro, precisamente tra via Prof. Raffaello Piracci e via Andrea Gusmai, e prevede la realizzazione di 18 villini bifamiliari per un totale di 36 unità abitative. Secondo quanto comunicato dai promotori, l'iniziativa "non ha natura speculativa né finalità di profitto", ma si fonda sul principio mutualistico della cooperazione edilizia: persone e famiglie che scelgono di unirsi per costruire la propria abitazione attraverso costi condivisi, trasparenti e sostenibili.Ad oggi sarebbero già circa 30 le adesioni raccolte, a conferma dell'interesse suscitato dal progetto in una fase storica caratterizzata dall'aumento dei prezzi delle abitazioni e dalla crescente difficoltà di accesso al credito. Le abitazioni saranno completamente indipendenti, sviluppate su un unico livello e dotate di ingresso autonomo, giardino privato e area parcheggio interna.Ogni unità sorgerà su un lotto di circa 550 metri quadrati, con una superficie abitativa di circa 120 metri quadrati. Il complesso residenziale è stato progettato per offrire comfort abitativo, privacy e qualità costruttiva, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. Il capitolato descrittivo prevede infatti strutture in cemento armato, isolamento termo-acustico, impianti completamente elettrici e classe energetica A.Tra le dotazioni previste figurano anche impianto fotovoltaico da 6 kWp, predisposizione per batterie di accumulo e sistemi di recupero delle acque meteoriche per l'irrigazione. Gli spazi interni saranno organizzati secondo criteri moderni e funzionali, con ampia zona giorno, portico vivibile e aree esterne pensate per la convivialità e la vita all'aperto. Previsti inoltre viali privati, illuminazione delle parti comuni, aree verdi condominiali e accessi carrabili automatizzati."Capirro Village" si presenta dunque come una proposta rivolta in particolare a famiglie, giovani coppie e professionisti che cercano una soluzione abitativa moderna, indipendente e sostenibile anche sul piano economico, puntando non solo alla costruzione di case, ma anche alla creazione di una comunità fondata su collaborazione e condivisione. Per informazioni o per fissare un incontro conoscitivo è possibile contattare il numero 329 6212367.