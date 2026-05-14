Cronaca
Ritrovato sulla Bisceglie - Corato il giovane scomparso: decisivo l’aiuto di un ragazzo tranese
Il giovane, residente a Corato e di origine molfettese, era in stato confusionale nei pressi della rotonda Molfetta - Corato
Trani - giovedì 14 maggio 2026 11.43
È stato ritrovato ieri sera il ragazzo di origine molfettese, residente a Corato, la cui scomparsa aveva destato forte preoccupazione. Il giovane è stato individuato sulla Bisceglie–Corato, all'altezza della rotonda Molfetta–Corato, in evidente stato confusionale.
Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone lo avrebbero avvicinato e trattenuto, rendendosi poi conto della situazione e allertando i Carabinieri. Fondamentale si è rivelato il contributo di un ragazzo tranese, che ha riconosciuto il giovane e ha permesso un intervento rapido e sicuro.
Il ragazzo è ora affidato alle cure dei sanitari e la sua famiglia è stata immediatamente informata del ritrovamento.
Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone lo avrebbero avvicinato e trattenuto, rendendosi poi conto della situazione e allertando i Carabinieri. Fondamentale si è rivelato il contributo di un ragazzo tranese, che ha riconosciuto il giovane e ha permesso un intervento rapido e sicuro.
Il ragazzo è ora affidato alle cure dei sanitari e la sua famiglia è stata immediatamente informata del ritrovamento.
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