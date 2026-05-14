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UIL Trani vince in Tribunale: riconosciuto il contratto a tempo indeterminato a un lavoratore Pegaso Security

La sentenza della Sezione Lavoro accoglie integralmente il ricorso sostenuto dalla UIL e dall’avv. Salvatore Romanelli

Trani - giovedì 14 maggio 2026
La Camera Comunale UIL di Trani esprime grande soddisfazione per la sentenza emessa dal Tribunale di Trani ,Sezione Lavoro, che ha riconosciuto le ragioni di un lavoratore assistito dalla UIL nella vertenza promossa contro la Pegaso Security S.p.A..
Con la sentenza n. 1088 dell'8 maggio 2026, il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Floriana Di Benedetto, ha accolto integralmente le tesi sostenute dall'Avv. Salvatore Romanelli, legale convenzionato UIL, riconoscendo l'illegittimità della proroga del contratto a tempo determinato per assenza della forma scritta e per il mancato rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/2015.
Sul punto il Giudicante ha evidenziato che non possono condividersi le argomentazioni di parte resistente, secondo cui in realtà il rapporto di lavoro sarebbe durato meno di 12 mesi perché fino a settembre 2022 il ricorrente non aveva prestato effettiva attività lavorativa in attesa delle autorizzazioni prefettizie, in quanto il contratto tra le parti è da considerarsi valido ed efficace anche in attesa delle predette autorizzazioni, con la conseguenza che il periodo da maggio a settembre 2022 va considerato ai fini del superamento del termine di dodici mesi.
Il Tribunale ha accertato la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, restituendo al lavoratore stabilità occupazionale, dignità professionale e tutela economica, oltre al diritto al risarcimento del danno previsto dalla legge.
Questa decisione rappresenta un risultato importante non solo per il lavoratore coinvolto, ma per tutti coloro che troppo spesso subiscono condizioni di precarietà e violazioni contrattuali nel silenzio e nella paura di perdere il posto di lavoro.
La UIL di Trani rivendica con orgoglio il lavoro svolto in questi mesi al fianco del proprio iscritto, garantendo assistenza sindacale, tutela legale e supporto umano durante tutta la vertenza giudiziaria. Ancora una volta si dimostra fondamentale il ruolo del sindacato nella difesa concreta dei diritti, della legalità e della dignità del lavoro.
"Questa sentenza conferma che nessun lavoratore deve sentirsi solo davanti alle ingiustizie. La UIL continuerà a essere presidio di legalità sociale e strumento di tutela reale per tutti i lavoratori del territorio", dichiara la Camera Comunale UIL di Trani.
La UIL continuerà a vigilare affinché vengano rispettati i diritti dei lavoratori e i principi sanciti dalla normativa vigente, contrastando ogni forma di precarietà illegittima e abuso contrattuale.
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