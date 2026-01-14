Attualità
Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga)
L’obiettivo è agevolare studenti e lavoratori, ma anche incentivare il turismo lento sulla Via Francigena
Trani - mercoledì 14 gennaio 2026 10.07
Accorciare le distanze tra la provincia della BAT e la Capitale, offrendo una nuova opzione di mobilità a studenti, lavoratori fuorisede e turisti. È questo l'obiettivo della nuova linea inaugurata oggi, 14 gennaio 2026, da FlixBus, che collega direttamente Trani, Andria e Bisceglie con la stazione di Roma Tiburtina. Un potenziamento strategico dei trasporti che punta non solo a facilitare chi viaggia per necessità, ma anche a intercettare nuovi flussi di visitatori grazie al rinnovo dell'accordo con l'Associazione delle Vie Francigene.
Orari e fermate: la guida per i viaggiatori
La nuova tratta garantisce un collegamento capillare e quotidiano. Gli autobus verdi fermeranno anche a Isernia e Campobasso, con arrivo previsto a Roma Tiburtina alle ore 13:55. Ecco il dettaglio delle partenze dalla BAT:
Turismo lento: in autobus sulla Via Francigena
L'operazione non si limita al trasporto passeggeri, ma sposa una visione di turismo sostenibile. Andria, Trani e Bisceglie sono infatti tappe fondamentali della Via Francigena, il cammino di pellegrinaggio più antico d'Europa. Grazie alla partnership rinnovata, FlixBus offrirà riduzioni sul viaggio ai pellegrini muniti di credenziale, incentivando un approccio "lento" e immersivo alla scoperta del territorio.
L'idea è quella di un viaggio intermodale: arrivare in bus per poi proseguire a piedi lungo la costa (visitando Barletta, Molfetta e proseguendo verso il Salento) o attraverso l'entroterra (passando per Canosa o Corato). Secondo studi recenti citati dalla compagnia, questo tipo di turismo consapevole genera fino al 51% in più di benefici economici per le comunità locali rispetto al turismo di massa, favorendo la destagionalizzazione e un contatto più autentico con i territori. tl@
