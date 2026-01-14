Trani più vicina alla Capitale: FlixBus inaugura la nuova linea diretta per Roma (con fermata in via Superga)

TRANI: Il servizio è attivo 7 giorni su 7. La partenza è fissata ogni mattina alle ore 8:05 da Via Superga .

Accorciare le distanze tra la provincia della BAT e la Capitale, offrendo una nuova opzione di mobilità a studenti, lavoratori fuorisede e turisti. È questo l'obiettivo della nuova linea inaugurata oggi,, da, che collega direttamente Trani, Andria e Bisceglie con la stazione di Roma Tiburtina. Un potenziamento strategico dei trasporti che punta non solo a facilitare chi viaggia per necessità, ma anche a intercettare nuovi flussi di visitatori grazie al rinnovo dell'accordo con l'La nuova tratta garantisce un collegamento capillare e quotidiano. Gli autobus verdi fermeranno anche a Isernia e Campobasso, con arrivo previsto a Roma Tiburtina alle ore. Ecco il dettaglio delle partenze dalla BAT:I biglietti per tutte le nuove tratte sono già acquistabili sul sito ufficiale e tramite l'app di FlixBus.L'operazione non si limita al trasporto passeggeri, ma sposa una visione di turismo sostenibile. Andria, Trani e Bisceglie sono infatti tappe fondamentali della, il cammino di pellegrinaggio più antico d'Europa. Grazie alla partnership rinnovata, FlixBus offriràmuniti di credenziale, incentivando un approccio "lento" e immersivo alla scoperta del territorio.L'idea è quella di un viaggio intermodale: arrivare in bus per poi proseguire a piedi lungo la costa (visitando Barletta, Molfetta e proseguendo verso il Salento) o attraverso l'entroterra (passando per Canosa o Corato). Secondo studi recenti citati dalla compagnia, questo tipo digenera fino al 51% in più di benefici economici per le comunità locali rispetto al turismo di massa, favorendo la destagionalizzazione e un contatto più autentico con i territori.