Ballottaggio a Trani, Avs punta su Galiano: “La città scelga un volto sorridente, non la destra meloniana”

Sinistra italiana/Avs esprime soddisfazione per il risultato al primo turno del candidato sindaco Marco Galiano. Il 10,37% in più rispetto al secondo classificato, il candidato della destra, è una buona base da cui partire per la partita decisiva, il ballottaggio del 7 e 8 giugno.Di certo ha pagato una proposta politica chiara raccontata in tanti incontri di una campagna elettorale lunga ed entusiasmante.Abbiamo sempre ritenuto che la politica la si debba fare non all'interno di segrete stanze, ma ascoltando le istanze della gente e lavorando per la gente per trovare soluzioni concrete ai problemi della città. E Marco Galiano rappresenta questo modus operandi.Lavoreremo incessantemente in queste settimane che ci separano dal turno di ballottaggio perchè la vittoria di Marco Galiano è una necessità per la città, è una grande occasione per Trani, per una città che abbia un volto sorridente e colorato dal punto di vista sociale e non buio e tetro che la destra meloniana imporrebbe se vincesse Guarriello.In tutto questo, siamo soddisfatti del risultato della lista di Alleanza Verdi e sinistra con i suoi 1386 voti, di sicuro non scontati e frutto del grande lavoro fatto da compagne e compagni, molti di loro alla prima esperienza in politica, a cui va tutto il nostro ringraziamento.Adesso, però, non bisogna rilassarsi e mettere tutte le energie per far in modo che il 7 e 8 giugno, Marco Galiano, diventi il nuovo sindaco della città, una grande opportunità che Trani si merita.Mino Di Lernia - Segretario regionale Si/Alleanza Verdi SinistraMichele Rizzi - Segretario provinciale Si/Alleanza Verdi SinistraVincenzo Topputo - Segretario cittadino Si/Alleanza Verdi Sinistra