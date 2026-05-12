La visione di Marco Galiano per una città inclusiva e partecipata

In vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il candidato sindaco Marco Galiano delinea i punti cardine del suo programma, focalizzandosi su un nuovo modello di amministrazione che mette al centro il benessere dei cittadini e la partecipazione attiva.Di seguito la dichiarazione di Marco Galiano:"La nostra visione per Trani non è fatta di promesse astratte, ma di pilastri concreti ovvero welfare, partecipazione e istruzione. Vogliamo una città che non lasci indietro nessuno e che rimetta i tranesi al centro della vita amministrativa. Il nostro impegno per il sociale si muove su direttrici chiare: porteremo il primo soccorso eaffronteremo l'emergenza abitativa tramite il recupero del patrimonio esistente, per creare case solidali a canone sostenibile, e renderemo Trani realmente inclusiva abbattendo ogni ostacolo con la creazione di spazi pubblici accessibili per anziani, bambini e fragili. La gestione dei beni comuni diventerà un percorso di gestione condivisa attraverso i patti di comunità tra istituzioni e cittadinanza attiva. Inoltre attiveremo i Comitati di Quartiere per ascoltare ogni zona della città, una Consulta Giovanile istituzionale per rendere i ragazzi protagonisti dei processi decisionali e Tavoli Aperti con il terzo settore per co-progettare le politiche pubbliche, incluso un Tavolo Scuola dedicato al dialogo con famiglie e istituti. Proprio l'educazione rappresenta il pilastro fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità: il nostro impegno si traduce nel porre le condizioni per il tempo pieno e prolungato nella scuola primaria e nella realizzazione di nuovi asili nido comunali potenziando le infrastrutture e offrendo supporto alle famiglie. Il 24 e 25 maggio abbiamo l'opportunità di tracciare insieme una nuova strada. Facciamo il punto, facciamo il futuro. Per Trani, insieme