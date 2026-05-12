Galiano
Galiano
Politica

La visione di Marco Galiano per una città inclusiva e partecipata

Dalla sanità territoriale al supporto alle famiglie: il piano d'azione del candidato sindaco

Trani - martedì 12 maggio 2026 Comunicato Stampa
In vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il candidato sindaco Marco Galiano delinea i punti cardine del suo programma, focalizzandosi su un nuovo modello di amministrazione che mette al centro il benessere dei cittadini e la partecipazione attiva.
Di seguito la dichiarazione di Marco Galiano:
"La nostra visione per Trani non è fatta di promesse astratte, ma di pilastri concreti ovvero welfare, partecipazione e istruzione. Vogliamo una città che non lasci indietro nessuno e che rimetta i tranesi al centro della vita amministrativa. Il nostro impegno per il sociale si muove su direttrici chiare: porteremo il primo soccorso e
affronteremo l'emergenza abitativa tramite il recupero del patrimonio esistente, per creare case solidali a canone sostenibile, e renderemo Trani realmente inclusiva abbattendo ogni ostacolo con la creazione di spazi pubblici accessibili per anziani, bambini e fragili. La gestione dei beni comuni diventerà un percorso di gestione condivisa attraverso i patti di comunità tra istituzioni e cittadinanza attiva. Inoltre attiveremo i Comitati di Quartiere per ascoltare ogni zona della città, una Consulta Giovanile istituzionale per rendere i ragazzi protagonisti dei processi decisionali e Tavoli Aperti con il terzo settore per co-progettare le politiche pubbliche, incluso un Tavolo Scuola dedicato al dialogo con famiglie e istituti. Proprio l'educazione rappresenta il pilastro fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità: il nostro impegno si traduce nel porre le condizioni per il tempo pieno e prolungato nella scuola primaria e nella realizzazione di nuovi asili nido comunali potenziando le infrastrutture e offrendo supporto alle famiglie. Il 24 e 25 maggio abbiamo l'opportunità di tracciare insieme una nuova strada. Facciamo il punto, facciamo il futuro. Per Trani, insieme
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Politica
Altri contenuti a tema
“AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani “AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani Martedì 12 maggio alle 19, nel comitato elettorale di via Mario Pagano, confronto con Lucia De Mari e Giuseppe Mastrototaro
Assolto Michele Cianci nel processo “Berlusconi Market”: il plauso di Damiani e Lanotte (FI) Assolto Michele Cianci nel processo “Berlusconi Market”: il plauso di Damiani e Lanotte (FI) “Mai avuto dubbi sulla sua estraneità ai fatti”
Trani 2026, l'elenco degli scrutatori Enti locali Trani 2026, l'elenco degli scrutatori Disponibili anche i verbali
“Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento Speciale “Casa per Casa”: parte il percorso nei quartieri per ascoltare Trani e costruire il vero rinnovamento La nota del candidato al Consiglio Comunale, Daniele Santoro
Elezioni Amministrative, Tortosa: «Basta con il libro dei sogni, servono progetti concreti» Speciale Elezioni Amministrative, Tortosa: «Basta con il libro dei sogni, servono progetti concreti» Giuseppe Tortosa si candida nella lista Italia Viva
Angelo Guarriello incontra i giovani: «Ascolto e confronto per costruire il futuro di Trani» Speciale Angelo Guarriello incontra i giovani: «Ascolto e confronto per costruire il futuro di Trani» Un momento dedicato alle nuove generazioni: al centro istanze, idee e criticità dei giovani tranesi su lavoro, spazi e prospettive della città
Amministrative a Trani, Franco Giusto scende in campo: «Costruire una comunità più sana, più viva e più sicura» Speciale Amministrative a Trani, Franco Giusto scende in campo: «Costruire una comunità più sana, più viva e più sicura» «Vi chiedo fiducia, ma soprattutto vi chiedo partecipazione»
Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali Trani 2026, sorteggiato l’ordine di liste e candidati sindaco sulle schede elettorali Definita ufficialmente la disposizione dei 17 contrassegni e dei 5 aspiranti sindaci in vista delle elezioni amministrative
Tra il camice e la storia: il sangue di Trani nel "Mistero " di Pinuccio Tarantini
12 maggio 2026 Tra il camice e la storia: il sangue di Trani nel "Mistero" di Pinuccio Tarantini
Yoga, pilates e sound healing per la solidarietà: a Trani una pratica di beneficenza
12 maggio 2026 Yoga, pilates e sound healing per la solidarietà: a Trani una pratica di beneficenza
“AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani
12 maggio 2026 “AgriCultura”, incontro pubblico con Marco Galiano su agricoltura, identità e futuro di Trani
Principio d'incendio in piazza della Repubblica: paura tra i cittadini
11 maggio 2026 Principio d'incendio in piazza della Repubblica: paura tra i cittadini
Storica Adriatica Trani: i tranesi conquistano la Serie C
11 maggio 2026 Storica Adriatica Trani: i tranesi conquistano la Serie C
Eroico Andrea Pellegrino: batte Tiafoe e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia!
11 maggio 2026 Eroico Andrea Pellegrino: batte Tiafoe e vola agli ottavi degli Internazionali d'Italia!
Mercoledì la presentazione della candidatura di Simona Scagliarini
11 maggio 2026 Mercoledì la presentazione della candidatura di Simona Scagliarini
Grande partecipazione in Piazza della Repubblica per il comizio di "Italia Viva "
11 maggio 2026 Grande partecipazione in Piazza della Repubblica per il comizio di "Italia Viva"
Trani, il 17 maggio arriva “ONDA DAY”: sport, musica e aggregazione sulla Spiaggia di Colonna
11 maggio 2026 Trani, il 17 maggio arriva “ONDA DAY”: sport, musica e aggregazione sulla Spiaggia di Colonna
“La nostra cura per Trani” non è solo il titolo di un evento. È una responsabilità condivisa
11 maggio 2026 “La nostra cura per Trani” non è solo il titolo di un evento. È una responsabilità condivisa
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.