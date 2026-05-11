Trani, il 17 maggio arriva “ONDA DAY”: sport, musica e aggregazione sulla Spiaggia di Colonna

Una giornata dedicata allo sport, al benessere e soprattutto ai giovani. È questo lo spirito di, l'evento in programma il prossimo, dove dalle oreil litorale si trasformerà in un grande villaggio sportivo all'aperto pensato per unire attività fisica, socialità e partecipazione.Il progetto nasce con un obiettivo chiaro: creare nuove occasioni di incontro tra ragazzi e ragazze e riportare al centro il valore della comunità attraverso esperienze condivise. Non a caso ONDA è l'acronimo di "", un nome che racchiude la volontà di costruire spazi inclusivi e dinamici capaci di coinvolgere giovani, famiglie, appassionati di sport e cittadini del territorio.A promuovere l'iniziativa è, associazione radicata nel territorio tranese che da tempo lavora per valorizzare lo sport come strumento di crescita personale e coesione sociale. L'idea alla base dell'evento è quella di trasformare la spiaggia in un luogo di aggregazione positiva, accessibile e aperto a tutti, dove il benessere fisico si intrecci con quello sociale. Nel corso della giornata si alterneranno numerose attività sportive distribuite in aree dedicate e organizzate in modo da garantire sicurezza, ordine e fruibilità degli spazi. Il programma prevede tornei diall'aperto, oltre a momenti dedicati al relax e alla socializzazione. In programma anche il SUP al tramonto, una delle attività simbolo dell'evento.Tra gli ospiti attesi anche, ex centrocampista della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, la cui presenza rappresenta un forte richiamo mediatico e un messaggio legato ai valori dello sport, del sacrificio e del lavoro di squadra. Sarà inoltre possibile iscriversi ai diversi tornei e alle attività previste durante la giornata. Gli organizzatori invitano gli interessati ad aﬀrettarsi: i posti disponibili sono limitati, al fine di garantire la migliore esperienza possibile ai partecipanti e una gestione ottimale delle attività.avrà inoltre un'importante dimensione sociale: l'evento sarà completamente no-profit e sostenuto grazie al contributo di aziende, partner e realtà del territorio che hanno scelto di supportare un progetto dedicato ai giovani, all'inclusione e alla valorizzazione degli spazi pubblici. L'evento punta infatti a valorizzare la Spiaggia Libera Colonna come luogo di incontro e benessere, promuovendo uno stile di vita sano e incentivando la partecipazione ad attività sportive all'aria aperta. Grande attenzione sarà riservata anche alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale, con aree delimitate, percorsi liberi per il passaggio, presidio organizzativo, punto di primo soccorso e un piano dedicato alla pulizia e al completo ripristino della spiaggia al termine della manifestazione.ONDA DAY si presenta così non soltanto come un evento sportivo, ma come un vero progetto sociale e territoriale che vuole riportare i giovani a vivere gli spazi comuni, creando relazioni, energia positiva e nuove opportunità di condivisione. Una giornata che punta a lasciare un segno ben oltre il campo da gioco.