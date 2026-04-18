Da Trani a Bari: Anita Guarnieri alla guida del Castello Svevo

C'è anche un pezzo importante di Trani nella nomina dell'architettoi alla direzione del Castello Svevo di Bari. Un percorso professionale costruito negli anni tra tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, che proprio nella città federiciana ha trovato una tappa significativa e riconosciuta.L'esperienza maturata alla guida dele il successivo ruolo in Soprintendenza hanno contribuito a delineare una figura di alto profilo tecnico e istituzionale, oggi chiamata a ricoprire un incarico di rilievo nell'ambito della Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Una nomina che rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche la conferma del valore delle competenze sviluppate sul territorio, in un dialogo continuo tra istituzioni, comunità e patrimonio culturale.Con incarico quadriennale, conferito a seguito dell'ultima selezione pubblica internazionale indetta dal Ministero della Cultura per la nomina dei Direttori dei Musei e luoghi della cultura italiani, l'architetto Anita Guarnieri è la nuova Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia. In organico presso il Ministero della Cultura dal 2010, dapprima al Segretariato regionale, poi alla guida del Castello Svevo di Trani presso la Direzione regionale Musei Puglia, dal 2021 l'arch. Guarnieri ha ricoperto il ruolo di Dirigente della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, dando impulso a un'importante attività combinata di tutela e valorizzazione sul territorio. PhD in Conservazione dei Beni Architettonici presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con incarichi di ricerca ricoperti presso il Politecnico di Milano, la neo dirigente vanta una consolidata esperienza scientifica e competenze tecniche.È stata referente ministeriale per la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR). Ha svolto numerosi incarichi di RUP, progettazione e direzione lavori nell'ambito di lavori pubblici, tra i più rilevanti: il Kursaal Santalucia e il Mercato del Pesce a Bari, il Parco Archeologico di Monte Sannace a Gioia del Colle, Castel del Monte, ilil Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia, la Tomba della Medusa e l'annesso Museo ad Arpi. Più di recente ha coordinando vari interventi nell'ambito del piano strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" e del PNRR, tra cui il futuro Museo Nazionale di Foggia e la Tutela e manutenzione programmata delle aree archeologiche di Canosa di Puglia. Ha curato e collaborato alla realizzazione di allestimenti e mostre come quella inaugurata presso il Palazzo della Marra a Barletta, intitolata "Ricerca e tutela nella Pinacoteca Giuseppe De Nittis. Scoperte e Prospettive".Ha promosso protocolli d'intesa, accordi di valorizzazione e convenzioni; è stata referente in numerosi Comitati Scientifici, componente di Gruppi di Lavoro e di Commissioni giudicatrici ed è autrice e curatrice di varie monografie, nonché di numerosi articoli e saggi scientifici.Accolta nelle scorse ore dal benvenuto di tutto il personale, l'arch. Guarnieri ha mostrato una visione ben chiara sul futuro prossimo dell'Istituto dotato di autonomia, il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia. «È un grande onore e insieme una grande responsabilità rivestire un ruolo così prestigioso e strategico per l'intera regione – commenta la nuova Direttrice – Sono qui per proseguire l'opera di valorizzazione dei miei predecessori, concentrandomi da un lato sulla sinergia istituzionale e quindi sulla creazione di una rete territoriale integrata, dall'altro sul coinvolgimento sempre più ampio della comunità in un processo costante di dialogo e progettazione partecipata. Mi piace pensare a Musei, Castelli e Parchi archeologici come a spazi di confronto dal ricco valore sociale oltre che culturale, centri di elaborazione e di condivisione di conoscenza, luoghi di narrazione accessibili e inclusivi, capaci di dare voce al patrimonio e di offrire esperienze diversificate».__________________________________________________________________________________CASTELLO SVEVO DI BARI - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIAUFFICIO PROMOZIONE E COMUNICAZIONEdrm-pug.comunicazione@cultura.gov.itTel: 080/5285217https://museipuglia.cultura.gov.it/