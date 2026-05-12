“L’Oasi”, al via la prima edizione del concorso nazionale di poesia promosso da Il Calamaio

L'Associazione Culturale Il Calamaio di Trani annuncia la Prima Edizione del Concorso Nazionale di Poesia L'Oasi, dedicato al tema La poesia è oasi.Il concorso è aperto a tutti gli autori maggiorenni residenti in Europa. La partecipazione è gratuita e ogni autore può inviare una sola poesia inedita entro il 15 luglio 2026.La giuria selezionerà cinque vincitori assoluti e ulteriori testi meritevoli che saranno pubblicati in un'antologia poetica a cura dell'Associazione.La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni: ilcalamaioaps@gmail.com.