Associazioni ed Ordini Professionali
“L’Oasi”, al via la prima edizione del concorso nazionale di poesia promosso da Il Calamaio
L’iniziativa dell’associazione culturale di Trani è aperta agli autori maggiorenni residenti in Europa
Trani - martedì 12 maggio 2026 10.23
L'Associazione Culturale Il Calamaio di Trani annuncia la Prima Edizione del Concorso Nazionale di Poesia L'Oasi, dedicato al tema La poesia è oasi.
Il concorso è aperto a tutti gli autori maggiorenni residenti in Europa. La partecipazione è gratuita e ogni autore può inviare una sola poesia inedita entro il 15 luglio 2026.
La giuria selezionerà cinque vincitori assoluti e ulteriori testi meritevoli che saranno pubblicati in un'antologia poetica a cura dell'Associazione.
La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni: ilcalamaioaps@gmail.com.
Il concorso è aperto a tutti gli autori maggiorenni residenti in Europa. La partecipazione è gratuita e ogni autore può inviare una sola poesia inedita entro il 15 luglio 2026.
La giuria selezionerà cinque vincitori assoluti e ulteriori testi meritevoli che saranno pubblicati in un'antologia poetica a cura dell'Associazione.
La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni: ilcalamaioaps@gmail.com.
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