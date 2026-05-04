Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni

Dal 24 al 27 maggio l'Associazione "Lacarvella" ospita al Centro Culturale di via Mausoleo, n. 25 un evento innovativo e fuori dagli schemiChi è Miss Rebel? Nessuno lo sa. È proprio questo mistero il cuore di questa mostra personale. Un'identità nascosta, un'arte che parla forte Miss Rebel è un'artista ignota. Non rivela il nome, non concede interviste. Lascia che a parlare siano solo le opere: tele e provocazioni visive che indagano i temi dell'identità, della ribellione e della libertà femminile nel mondo contemporaneo.Una scelta radicale che ribalta le logiche del sistema dell'arte. Qui non conta la firma, ma il messaggio. Non il personaggio, ma il contenuto.Perché è una mostra speciale? Per la prima volta la nostra Associazione apre le porte a un progetto così innovativo. Ogni opera è un invito a togliere le maschere che indossiamo ogni giorno.L'anonimato dell'artista diventa esso stesso opera d'arte. Il visitatore non può aggrapparsi al "chi", ed è costretto a confrontarsi con il "cosa". Un'esperienza immersiva, spiazzante, necessaria.Info utiliQuando: da domenica 24 a mercoledì 27 maggio 2026Dove: Centro Culturale Lacarvella, via Mausoleo, n. 25- TraniOrari: 19:00 - 21:00. Ingresso liberoInaugurazione: domenica 24 maggio, ore 19:00