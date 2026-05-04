Eventi e cultura
Miss Rebel, a Trani l’artista senza volto che sfida identità e convenzioni
Dal 24 al 27 maggio al Centro Culturale Lacarvella di via Mausoleo una mostra-evento fuori dagli schemi
Trani - lunedì 4 maggio 2026
Dal 24 al 27 maggio l'Associazione "Lacarvella" ospita al Centro Culturale di via Mausoleo, n. 25 un evento innovativo e fuori dagli schemi
Chi è Miss Rebel? Nessuno lo sa. È proprio questo mistero il cuore di questa mostra personale. Un'identità nascosta, un'arte che parla forte Miss Rebel è un'artista ignota. Non rivela il nome, non concede interviste. Lascia che a parlare siano solo le opere: tele e provocazioni visive che indagano i temi dell'identità, della ribellione e della libertà femminile nel mondo contemporaneo.
Una scelta radicale che ribalta le logiche del sistema dell'arte. Qui non conta la firma, ma il messaggio. Non il personaggio, ma il contenuto.
Perché è una mostra speciale? Per la prima volta la nostra Associazione apre le porte a un progetto così innovativo. Ogni opera è un invito a togliere le maschere che indossiamo ogni giorno.
L'anonimato dell'artista diventa esso stesso opera d'arte. Il visitatore non può aggrapparsi al "chi", ed è costretto a confrontarsi con il "cosa". Un'esperienza immersiva, spiazzante, necessaria.
Info utili
Quando: da domenica 24 a mercoledì 27 maggio 2026
Dove: Centro Culturale Lacarvella, via Mausoleo, n. 25- Trani
Orari: 19:00 - 21:00. Ingresso libero
Inaugurazione: domenica 24 maggio, ore 19:00
Chi è Miss Rebel? Nessuno lo sa. È proprio questo mistero il cuore di questa mostra personale. Un'identità nascosta, un'arte che parla forte Miss Rebel è un'artista ignota. Non rivela il nome, non concede interviste. Lascia che a parlare siano solo le opere: tele e provocazioni visive che indagano i temi dell'identità, della ribellione e della libertà femminile nel mondo contemporaneo.
Una scelta radicale che ribalta le logiche del sistema dell'arte. Qui non conta la firma, ma il messaggio. Non il personaggio, ma il contenuto.
Perché è una mostra speciale? Per la prima volta la nostra Associazione apre le porte a un progetto così innovativo. Ogni opera è un invito a togliere le maschere che indossiamo ogni giorno.
L'anonimato dell'artista diventa esso stesso opera d'arte. Il visitatore non può aggrapparsi al "chi", ed è costretto a confrontarsi con il "cosa". Un'esperienza immersiva, spiazzante, necessaria.
Info utili
Quando: da domenica 24 a mercoledì 27 maggio 2026
Dove: Centro Culturale Lacarvella, via Mausoleo, n. 25- Trani
Orari: 19:00 - 21:00. Ingresso libero
Inaugurazione: domenica 24 maggio, ore 19:00
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