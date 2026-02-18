A Trani il reading “Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata”

Il Rotaract Club Trani è lieto di invitarvi allo spettacolo "Federico, Eleanor, Rocco: La memoria dimenticata", che si terrà sabato 21 febbraio 2026 a Trani (BT), presso l'Auditorium San Luigi.La memoria dimenticata rappresenta una riflessione viva e attuale sui diritti umani fondamentali, quelli riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel 1948, ma che nel momento storico attuale sembrano essere stati messi in un angolo, quasi dimenticati. Federico II, Eleanor Roosevelt e Rocco Scotellaro sono i tre protagonisti del reading letterario ideato da Stefania De Toma e Adriana Fabrizio, che ne saranno lettrici e interpreti e scritto da Stefania De Toma; un dialogo tra tre epoche e pensieri diversi, tre esperienze profondamente distinte ma tutte vissute all'insegna della difesa dei diritti e della dignità umana. Federico II e Rocco Scotellaro sono due figure legate al nostro sud, mentre Eleanor Roosevelt restituisce la sua visione internazionale della difesa dei diritti umani in accordo alla dimensione internazionale del Rotaract.Il reading dei brani sarà accompagnato dall'esecuzione de "La vita è bella" di Nicola Piovani da parte del gruppo emergente "Brass Groove" formato da Francesco Pappalettera, Antonio Capriati, Antonio Mastrapasqua, Ruggiero Losapio, Vittorio Zenobj e Raffaele Zenobj, tutti giovani musicisti dellaprovincia BAT.Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto all'associazione di volontariato "Gli Angeli del Soccorso OdV".L'ingresso è previsto a partire dalle ore 19:30, con inizio dello spettacolo alle ore 20:00.