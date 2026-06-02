“La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro

Eccellenze sportive;

Eccellenze scientifiche;

Eccellenze artistiche e letterarie.

ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2025-475 – PIANO ESTATE 2025-26 - MODULO: CIVIC LAB,

Mercoledì 4 giugno 2026, alle ore 19.00, presso lo Sporting Club di Trani, si terrà, l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2025-26. In una mirabile e straordinaria sinergia tra il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi e la Scuola Media Baldassarre, la serata si sostanzierà in una vera e propria, che fonderà i due famosi Istituti didattici tranesi in un laboratorio estetico e pedagogico d'avanguardia.celebrerà talenti, impegno e creatività, unendo arte, musica, filosofia, sport, scienza e teatro in un'officina viva di cultura e cittadinanza.si snoderà secondo un viaggio attraverso la narrazione di progetti innovativi e la valorizzazione delle eccellenze dei due istituti:Nel cuore della manifestazione sarà rappresentata l'opera, nell'ambito del progettopresieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico, la professoressaIn tale occasione il Liceo VECCHI inaugurerà un nuovo format pedagogico e teatrale, il, una pratica che unisce il caffè filosofico, il dramma filosofico, la performance teatrale, la ricerca concettuale, il pensiero critico incarnato. È un modo nuovo di fare scuola. La filosofia diventa corpo, voce, scena, relazione. Gli studenti vivono l'eternità, la interrogano, la mettono in tensione attraverso poesia, musica, dialoghi, ologrammi, narrazione e coralità. Lo spettacolo attraversa la filosofia antica (Eraclito, Parmenide, Platone, Aristotele), la religione, la scienza, l'arte, la letteratura, la musica, fino a un epilogo che restituisce l'eternità come esperienza del presente, come libertà, come respiro.Ilsarà un viaggio scenico di grande intensità, interpretato da oltre cinquanta studenti del Liceo VECCHI, accompagnati da musicisti, cori poetici e ologrammi narrativi.non è solo un evento scolastico, ma un vero e proprio atto pubblico di riconoscenza verso gli studenti, le famiglie, i docenti, le istituzioni e le realtà del territorio che sostengono la crescita culturale della città.è un invito a riconoscere la scuola come luogo di bellezza, ricerca, responsabilità e futuro.è un modo per ricordare che l'educazione non è solo trasmissione di conoscenze, ma accensione di orizzonti.dimostrerà che ogni studente, quando trova il proprio spazio, può diventare una stella capace di illuminare il cammino degli altri.