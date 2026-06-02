Sporting Club Trani
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Scuola e Lavoro

“La Notte delle Stelle”: il 04 giugno, il Vecchi e la Baldassarre, celebrano i talenti, la cultura e il futuro

Allo Sporting Club di Trani la grande festa di fine anno scolastico

Trani - martedì 2 giugno 2026 10.00 Comunicato Stampa
Mercoledì 4 giugno 2026, alle ore 19.00, presso lo Sporting Club di Trani, si terrà LA NOTTE DELLE STELLE, l'evento conclusivo dell'anno scolastico 2025-26. In una mirabile e straordinaria sinergia tra il Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi e la Scuola Media Baldassarre, la serata si sostanzierà in una vera e propria FESTA DELLA SCUOLA, che fonderà i due famosi Istituti didattici tranesi in un laboratorio estetico e pedagogico d'avanguardia.
LA NOTTE DELLE STELLE celebrerà talenti, impegno e creatività, unendo arte, musica, filosofia, sport, scienza e teatro in un'officina viva di cultura e cittadinanza.
LA NOTTE DELLE STELLE si snoderà secondo un viaggio attraverso la narrazione di progetti innovativi e la valorizzazione delle eccellenze dei due istituti:
  • Eccellenze sportive;
  • Eccellenze scientifiche;
  • Eccellenze artistiche e letterarie.
Nel cuore della manifestazione sarà rappresentata l'opera L'ETERNITÀ, nell'ambito del progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2025-475 – PIANO ESTATE 2025-26 - MODULO: CIVIC LAB, presieduto e coordinato dal Dirigente Scolastico, la professoressa ANGELA TANNOIA.

In tale occasione il Liceo VECCHI inaugurerà un nuovo format pedagogico e teatrale, il PHILO-DRAMA, una pratica che unisce il caffè filosofico, il dramma filosofico, la performance teatrale, la ricerca concettuale, il pensiero critico incarnato. È un modo nuovo di fare scuola. La filosofia diventa corpo, voce, scena, relazione. Gli studenti vivono l'eternità, la interrogano, la mettono in tensione attraverso poesia, musica, dialoghi, ologrammi, narrazione e coralità. Lo spettacolo attraversa la filosofia antica (Eraclito, Parmenide, Platone, Aristotele), la religione, la scienza, l'arte, la letteratura, la musica, fino a un epilogo che restituisce l'eternità come esperienza del presente, come libertà, come respiro.

Il PHILO-DRAMA L'ETERNITÀ sarà un viaggio scenico di grande intensità, interpretato da oltre cinquanta studenti del Liceo VECCHI, accompagnati da musicisti, cori poetici e ologrammi narrativi.
LA NOTTE DELLE STELLE non è solo un evento scolastico, ma un vero e proprio atto pubblico di riconoscenza verso gli studenti, le famiglie, i docenti, le istituzioni e le realtà del territorio che sostengono la crescita culturale della città.

LA NOTTE DELLE STELLE è un invito a riconoscere la scuola come luogo di bellezza, ricerca, responsabilità e futuro.
LA NOTTE DELLE STELLE è un modo per ricordare che l'educazione non è solo trasmissione di conoscenze, ma accensione di orizzonti.
LA NOTTE DELLE STELLE dimostrerà che ogni studente, quando trova il proprio spazio, può diventare una stella capace di illuminare il cammino degli altri.
Locandina
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