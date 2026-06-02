Ambiente
Lama Paterna, il sogno prende forma: le Giornate FAI accendono i riflettori sul tesoro tra Trani e Bisceglie
Il successo dell'iniziativa nazionale rilancia la valorizzazione di Torre Olivieri, Ponte Lama e del nuovo percorso Costa Sud.
Trani - martedì 2 giugno 2026
Le Giornate FAI hanno avuto il merito di accendere un faro nazionale su uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti della costa pugliese. Grazie all'impegno dei volontari, dei cittadini e delle associazioni che hanno sostenuto la candidatura, Lama Paterna si è imposta all'attenzione del grande pubblico, raggiungendo un prestigioso terzo posto nazionale e dimostrando quanto forte sia il legame del territorio con il proprio patrimonio naturalistico e storico.
È proprio da questo importante riconoscimento che prende forza una nuova visione per l'area compresa tra Trani e Bisceglie. Lama Paterna, insieme a Torre Olivieri e Ponte Lama, può oggi ambire a diventare uno dei principali itinerari ambientali e culturali della Puglia, un luogo capace di coniugare natura, memoria storica, paesaggio e turismo sostenibile.
Le Giornate FAI non hanno rappresentato soltanto un'occasione di visita e conoscenza, ma hanno contribuito a costruire una rinnovata consapevolezza collettiva sul valore di questo straordinario patrimonio. Un patrimonio che merita tutela, investimenti e una progettualità capace di renderlo pienamente fruibile da cittadini, escursionisti e visitatori.
A rafforzare queste prospettive contribuisce il recente completamento del percorso naturalistico Costa Sud, che collega Matinelle a Ponte Lama e consente di raggiungere il mare nei pressi di Torre Olivieri. Un'infrastruttura leggera ma strategica che amplia le possibilità di fruizione dell'area e si integra con i futuri interventi di recupero e valorizzazione previsti per Ponte Lama.
L'obiettivo è ambizioso ma realistico: trasformare Lama Paterna in un modello di valorizzazione ambientale, facendo della lama un punto di riferimento per il turismo naturalistico pugliese. Un grande sistema territoriale nel quale percorsi escursionistici, emergenze storiche, biodiversità e paesaggio possano dialogare tra loro in maniera armonica.
Il successo ottenuto grazie alle Giornate FAI dimostra che la strada è quella giusta. Ora occorre trasformare l'entusiasmo e la partecipazione popolare in azioni concrete affinché Lama Paterna possa diventare davvero la punta di diamante delle lame pugliesi e uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio ambientale dell'intera regione. Da questo link la possibilità di votare: FAI Lama Paterna
È proprio da questo importante riconoscimento che prende forza una nuova visione per l'area compresa tra Trani e Bisceglie. Lama Paterna, insieme a Torre Olivieri e Ponte Lama, può oggi ambire a diventare uno dei principali itinerari ambientali e culturali della Puglia, un luogo capace di coniugare natura, memoria storica, paesaggio e turismo sostenibile.
Le Giornate FAI non hanno rappresentato soltanto un'occasione di visita e conoscenza, ma hanno contribuito a costruire una rinnovata consapevolezza collettiva sul valore di questo straordinario patrimonio. Un patrimonio che merita tutela, investimenti e una progettualità capace di renderlo pienamente fruibile da cittadini, escursionisti e visitatori.
A rafforzare queste prospettive contribuisce il recente completamento del percorso naturalistico Costa Sud, che collega Matinelle a Ponte Lama e consente di raggiungere il mare nei pressi di Torre Olivieri. Un'infrastruttura leggera ma strategica che amplia le possibilità di fruizione dell'area e si integra con i futuri interventi di recupero e valorizzazione previsti per Ponte Lama.
L'obiettivo è ambizioso ma realistico: trasformare Lama Paterna in un modello di valorizzazione ambientale, facendo della lama un punto di riferimento per il turismo naturalistico pugliese. Un grande sistema territoriale nel quale percorsi escursionistici, emergenze storiche, biodiversità e paesaggio possano dialogare tra loro in maniera armonica.
Il successo ottenuto grazie alle Giornate FAI dimostra che la strada è quella giusta. Ora occorre trasformare l'entusiasmo e la partecipazione popolare in azioni concrete affinché Lama Paterna possa diventare davvero la punta di diamante delle lame pugliesi e uno dei simboli più rappresentativi del patrimonio ambientale dell'intera regione. Da questo link la possibilità di votare: FAI Lama Paterna
- Questa la descrizione del luogo che troverete sul portale del FAI