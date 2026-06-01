Sisma
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Cronaca

Sisma in provincia di Cosenza, due scosse alle 00,13 svegliano i tranesi

L'epicentro al largo di Paola, magnitudo stimata 6.2

Trani - martedì 2 giugno 2026 1.16
Due scosse di terrenoto, avvertite in maniera molto evidente e susseguitesi a breve distanza l'una dall'altra, hanno interessato l'area del Mediterraneo alle 00.13. A Trani, soprattutto ai piani più alti degli edifici, il terremoto è stato percepito nitidamente. Numerose le segnalazioni giunte in pochi minuti dai lettori, che hanno chiesto informazioni ritenendo che l'epicentro potesse trovarsi nelle vicinanze, data l'intensità con cui il sisma è stato avvertito.
L'epicentro - ipocentro, per essere precisi , visto che avvenuto più di duecento km sotto il mare, è stato invece localizzato al largo di Paola, in provincia di Cosenza, a 19 km dalla costa. La magnitudo dell'evento è stata stimata in 6.2 scala Richter, dunque un evento di forte intensità che ha fatto letteralmente tremare la Calabria, come già diffuso da testate nazionali. Al momento non si segnalano criticità nell'area interessata:secondo gli esperti, la notevole profondità dell'evento ha ridotto l'intensità delle onde sismiche in superficie, attenuandone gli effetti prima che raggiungessero infrastrutture e centri abitati. Al tempo stesso, proprio la profondità del sisma ha favorito la propagazione delle onde su un'area molto ampia, ragion per cui il terremoto è stato avvertito in numerose regioni anche a grande distanza dall'epicentro.
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