Paura a Trani per una lunga scossa di terremoto

Una lunga ed intensa scossa di terremoto è stata avvertita a Trani, nella provincia Bat ed in tutto il Nord Barese sino al capoluogo regionale nella serata di venerdì 14 marzo. L'epicentro sul Gargano, a 30km da San Severo, con magnitudo compresa tra 4.3 e 4.9 della scala Richter. Alla prima scossa è seguito uno sciame sismico sino alle 21.02 secondo i dati riportati dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia.Al momento non si registrano danni a immobili o strutture ma in tanti hanno visto oscillare mobili, pensili e lampadari anche ai piani bassi degli stabili. Seguiranno aggiornamenti.