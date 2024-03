Scossa di terremoto alle 4.06 con epicentro Montenegro avvertita anche a Trani

Powered by

Una scossa di terremoto è stata avvertita indistintamente da molti tranesi e abitanti della fascia adriatica alle 4.06 di giovedì 14 marzo. L'epicentro è stato registrato a 21 km a sud ovest di Plužine, in Montenegro, con intensità 5.5 della scala Richter, come riportato dall'Istituto di Vulcanologia Italiana. Al momento non si conoscono danni a cose e persone.