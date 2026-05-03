La "Lezione di Libertà" di Angela Mercorio: Piazza della Repubblica a Trani si fa Aula Civica

Social Video 5 minuti Angela Mercorio, candidata a Sindaco di Trani [Pubbliredazionale] Tonino Lacalamita

È un sabato di maggio che sa di scontro frontale quello vissuto ieri sera in Piazza della Repubblica., leader della coalizione civica composta da, ha scelto il cuore pulsante della città per lanciare quello che appare a tutti gli effetti come un ultimatum alla "vecchia politica". Non un semplice comizio, ma un'arringa appassionata dove il vissuto personale si è intrecciato indissolubilmente con la visione amministrativa, la serata ha cristallizzato una proposta politica che viaggia su un binario preciso: laLa Mercorio non è sola: la presenza dell'avv.al suo fianco conferisce al movimento quella necessaria autorevolezza tecnica e legale necessaria per governare una macchina complessa. Insieme, hanno disegnato il profilo di un'amministrazione che vuole sostituire la logica dei "pacchetti di voti" con quella delle competenze. Pur citando l'esperienza di Nicola Putignano (già sindaco di Polignano) come esempio di buon governo, la Mercorio ha ribadito che il destino di Trani deve essere scritto dai tranesi, liberi da ogni segreteria di partito.Il discorso si è aperto con un attacco frontale al sistema clientelare., ha esordito la Mercorio. Il passaggio più incisivo sulla gestione del potere è stato il richiamo ai diritti fondamentali, troppo spesso "concessi" come regalie politiche:Il momento di massimo impatto emotivo è coinciso con il racconto personale legato alla malattia della figlia, un calvario che ha messo a nudo le carenze del sistema locale.Insieme all'avv. Masullo, la candidata ha poi illustrato i binari della programmazione decennale. L'idea centrale è la, un polo moderno che superi la precarietà degli attuali edifici, denunciando i costi esorbitanti degli affitti pagati per strutture inadeguate.Sulla gestione cittadina, la Mercorio è stata netta: occorre unper la manutenzione ordinaria e una soluzione definitiva per il sottopasso di Via De Robertis, che ha "tagliato la città a metà". Incalzante anche l'affondo sulle municipalizzate e sulla qualità dei dirigenti:. Un riferimento, quest'ultimo, che ha scatenato gli applausi della piazza, dove la candidata ha ribadito di saper fare "le orecchiette e le focacce", ma di essere pronta soprattutto a fare, con un linguaggio colorito, "un mazzo così" a chi non rispetta le regole.L'evento di Piazza della Repubblica consegna alla città l'immagine di una coalizione civica matura.ha saputo parlare alla pancia dei cittadini, ha rappresentato una proposta che non vuole essere solo di protesta, ma di governo. Politicamente, la scommessa è altissima: riuscire a vincere contro le corazzate dei partiti puntando tutto sulla trasparenza. La sfida ai vari Marinaro, Guarriello, Galiano e Branà è lanciata:non è più solo una voce fuori dal coro, è una pretendente che ha deciso di trasformare lo sdegno in un progetto strutturato. Rispettiamo Trani e Trani 2035 hanno smesso di essere un logo per diventare, per molti, una scommessa sul futuro.