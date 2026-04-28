Forza Italia Trani all’attacco: «Basta con gli accordi di palazzo, i cittadini meritano la verità»

Apprendiamo con sconcerto quanto riportato oggi dalla stampa in merito a presunti accordi pre-elettorali sottoscritti nel campo del centrosinistra per la spartizione preventiva di incarichi, ruoli e assetti di governo della città. Se confermato, saremmo di fronte a un fatto politicamente gravissimo. Altro che discontinuità, altro che cambiamento: emergerebbe invece il volto peggiore della vecchia politica, quella che decide tutto prima del voto dei cittadini, nelle stanze chiuse, attraverso logiche di appartenenza e convenienze interne. I tranesi meritano rispetto. Meritano programmi, idee, visione, competenza. Non meritano giochi di potere costruiti a tavolino prima ancora che si aprano le urne. Il candidato sindaco Marco Galiano ha il dovere politico e morale di chiarire immediatamente la propria posizione davanti alla città. Deve dire con nettezza se condivide questi metodi, se li avalla, se ne è ostaggio o se intende prenderne le distanze. Il silenzio, in questo momento, non sarebbe prudenza: sarebbe una risposta. Chi si presenta come novità non può nascere già prigioniero dei soliti noti. Chi parla di futuro non può riproporre i peggiori schemi del passato. Forza Italia Trani ribadisce con forza la propria idea di politica: trasparenza, merito, responsabilità, partecipazione e centralità assoluta del voto popolare. Saranno i cittadini, e soltanto i cittadini, a decidere il futuro di Trani. Noi continueremo a confrontarci sui contenuti, sui progetti, sulle soluzioni concrete per rilanciare la città. Gli altri spieghino ai tranesi perché parlano di rinnovamento mentre firmano la restaurazione. Trani merita serietà. Trani merita libertà. Trani merita verità. Il Segretario Cittadino di Forza Italia Trani Sergio D' Addato