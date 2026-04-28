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Liceo "V. Vecchi" alla scoperta della Fabbricazione Digitale
Scuola e Lavoro

L'Innovazione tra i banchi: gli studenti del Liceo "V. Vecchi" di Trani alla scoperta della Fabbricazione Digitale

Dalla stampa 3D ai test sismici: gli studenti si sono immersi nelle tecnologie di fabbricazione digitale del Politecnico di Bari

Trani - martedì 28 aprile 2026 7.07
L'apprendimento moderno non può più limitarsi alla sola teoria, ma deve sapersi sporcare le mani con la realtà tecnologica che trasforma le idee in materia. È con questo spirito che gli studenti delle classi 4^C e 3^LIQ del Liceo Scientifico "V. Vecchi" di Trani hanno vissuto, lo scorso 27 aprile, una giornata di formazione d'eccellenza. L'iniziativa, parte del modulo di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) denominato "Orienteering", ha l'obiettivo di offrire ai ragazzi una bussola per il proprio futuro universitario, portandoli direttamente nel cuore pulsante della ricerca scientifica.

Il FabLab Poliba: un'eccellenza del territorio - Il teatro dell'attività è stato il FabLab Poliba di Bitonto, il Centro Tecnologico Interprovinciale di Fabbricazione Digitale nato dalla prestigiosa collaborazione con il Politecnico di Bari. Più che un semplice laboratorio, il FabLab è un'officina del futuro: un ecosistema dove la progettazione computazionale si fonde con la meccanica di precisione. Fondato per democratizzare l'accesso alle tecnologie 4.0, il centro mette a disposizione della comunità e delle scuole macchinari all'avanguardia per la prototipazione rapida, il taglio laser e la robotica, fungendo da ponte ideale tra la formazione scolastica e l'alta ingegneria.

Il laboratorio: dalla modellazione al "crash test" sismico - Sotto la guida degli esperti del Politecnico gli studenti, accompagnati dai docenti di riferimento, hanno affrontato un percorso laboratoriale intenso e partecipativo, articolato in diverse fasi cruciali:
  • Modellazione e Stampa 3D: Gli studenti hanno esplorato le tecniche di creazione digitale, osservando come un modello virtuale possa diventare un oggetto solido attraverso la fabbricazione additiva.
  • Progettazione Strutturale: I ragazzi si sono messi alla prova nella realizzazione di modelli strutturali, applicando principi di fisica e statica per costruire edifici in miniatura.
  • Simulazioni Sismiche: Utilizzando una tavola vibrante, gli studenti hanno potuto osservare gli effetti dei terremoti sulle strutture, comprendendo l'importanza dell'ingegneria antisismica.
Il gran finale: il contest sismico - Il momento più emozionante della giornata è stato il contest finale. I modelli realizzati dagli studenti sono stati sottoposti a severi test di resistenza sulla tavola vibrante. Una competizione sana che ha trasformato l'entusiasmo in una lezione pratica di resilienza strutturale, dove ogni cedimento o resistenza è diventato spunto di analisi e riflessione tecnica.

Una scelta consapevole - "Questa collaborazione tra il Liceo e il FabLab Poliba - ha detto la Dirigente del "V.Vecchi" prof. Angela Tannoia - rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita degli studenti. Entrando in contatto diretto con il mondo dell'ingegneria e della ricerca, i ragazzi hanno potuto toccare con mano le sfide del domani, preparandosi ad affrontare con maggiore consapevolezza e passione le scelte che li attendono nel mondo accademico e professionale".

Un investimento sul talento: perché il futuro passa da qui - Iniziative come questa dimostrano che la scuola non è solo un luogo di trasmissione del sapere, ma un vero laboratorio di futuro. Il sodalizio tra il Liceo "V. Vecchi" e realtà d'eccellenza come il FabLab Poliba rappresenta il modello vincente della formazione moderna: una scuola "aperta", capace di uscire dalle mura scolastiche per dialogare con le eccellenze tecnologiche del territorio.

Promuovere e sostenere questi percorsi significa offrire ai nostri giovani non solo nozioni, ma visione. Significa trasformare la curiosità in competenza e l'entusiasmo in una solida base per le carriere di domani. In un mondo che corre veloce verso l'automazione e l'intelligenza artificiale, permettere agli studenti di confrontarsi oggi con la prototipazione e l'ingegneria d'avanguardia vuol dire garantire alla nostra comunità una nuova generazione di professionisti consapevoli, creativi e pronti a governare l'innovazione. Investire in queste esperienze non è solo un'opportunità didattica: è la promessa di un futuro più solido, costruito sull'ingegno e sulla passione dei nostri studenti.
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