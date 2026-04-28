L'Innovazione tra i banchi: gli studenti del Liceo "V. Vecchi" di Trani alla scoperta della Fabbricazione Digitale

Modellazione e Stampa 3D: Gli studenti hanno esplorato le tecniche di creazione digitale, osservando come un modello virtuale possa diventare un oggetto solido attraverso la fabbricazione additiva.

Gli studenti hanno esplorato le tecniche di creazione digitale, osservando come un modello virtuale possa diventare un oggetto solido attraverso la fabbricazione additiva. Progettazione Strutturale: I ragazzi si sono messi alla prova nella realizzazione di modelli strutturali, applicando principi di fisica e statica per costruire edifici in miniatura.

I ragazzi si sono messi alla prova nella realizzazione di modelli strutturali, applicando principi di fisica e statica per costruire edifici in miniatura. Simulazioni Sismiche: Utilizzando una tavola vibrante, gli studenti hanno potuto osservare gli effetti dei terremoti sulle strutture, comprendendo l'importanza dell'ingegneria antisismica.

ma deve sapersi sporcare le mani con la realtà tecnologica che trasforma le idee in materia. È con questo spirito che gli studenti delle classihanno vissuto, lo scorso 27 aprile, una giornata di formazione d'eccellenza. L'iniziativa, parte del modulo di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) denominato, ha l'obiettivo di offrire ai ragazzi una bussola per il proprio futuro universitario, portandoli direttamente nel cuore pulsante della ricerca scientifica.Il teatro dell'attività è stato il, il Centro Tecnologico Interprovinciale di Fabbricazione Digitale nato dalla prestigiosa collaborazione con il. Più che un semplice laboratorio, il FabLab è un'officina del futuro: un ecosistema dove la progettazione computazionale si fonde con la meccanica di precisione. Fondato per democratizzare l'accesso alle tecnologie 4.0, il centro mette a disposizione della comunità e delle scuole macchinari all'avanguardia per la prototipazione rapida, il taglio laser e la robotica, fungendo da ponte ideale tra la formazione scolastica e l'alta ingegneria.Sotto la guida degli esperti del Politecnico gli studenti, accompagnati dai docenti di riferimento, hanno affrontato un percorso laboratoriale intenso e partecipativo, articolato in diverse fasi cruciali:Il momento più emozionante della giornata è stato il. I modelli realizzati dagli studenti sono stati sottoposti a severi test di resistenza sulla tavola vibrante. Una competizione sana che ha trasformato l'entusiasmo in una lezione pratica di resilienza strutturale, dove ogni cedimento o resistenza è diventato spunto di analisi e riflessione tecnica.Questa collaborazione tra il Liceo e il FabLab Poliba - ha detto la Dirigente del "V.Vecchi" prof.- rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita degli studenti. Entrando in contatto diretto con il mondo dell'ingegneria e della ricerca, i ragazzi hanno potuto toccare con mano le sfide del domani, preparandosi ad affrontare con maggiore consapevolezza e passione le scelte che li attendono nel mondo accademico e professionale".Iniziative come questa dimostrano che la scuola non è solo un luogo di trasmissione del sapere, ma un vero. Il sodalizio tra il Liceo "V. Vecchi" e realtà d'eccellenza come il FabLab Poliba rappresenta il modello vincente della formazione moderna: una scuola "aperta", capace di uscire dalle mura scolastiche per dialogare con le eccellenze tecnologiche del territorio.Promuovere e sostenere questi percorsi significa offrire ai nostri giovani non solo nozioni, ma. Significa trasformare la curiosità in competenza e l'entusiasmo in una solida base per le carriere di domani. In un mondo che corre veloce verso l'automazione e l'intelligenza artificiale, permettere agli studenti di confrontarsi oggi con la prototipazione e l'ingegneria d'avanguardia vuol dire garantire alla nostra comunità una nuova generazione di professionisti consapevoli, creativi e pronti a governare l'innovazione.