Oggi a Palazzo Beltrani la poesia di Fabrizio De André con “I Maltesi” e il loro Tributo a Faber

Palazzo delle Arti Beltrani si conferma l'epicentro della bellezza e della grande programmazione live in Puglia con il prestigioso traguardo della sua decima stagione artistica. Si tratta di un cartellone d'eccellenza che, anno dopo anno, continua a calamitare l'attenzione del vasto pubblico grazie a soluzioni innovative e a interpreti di assoluto spessore. Proprio all'interno di questo decennale di successi, il Centro culturale polifunzionale tranese inaugura un nuovo, attesissimo capitolo con la sezione "Canta Autori", uno spazio interamente dedicato al tributo ai giganti della canzone italiana.Il debutto di questo nuovo percorso è affidato a un appuntamento di grandissimo impatto emotivo. La sera di domenica 14 giugno 2026, con apertura delle porte alle ore 20:30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, la Corte "Davide Santorsola" si accenderà per celebrare il magistero poetico e l'impressionante galleria di storie, figure, sonorità e atmosfere di un mito assoluto del calibro di Fabrizio De André.A guidare il pubblico in questo viaggio straordinario saranno I Maltesi con il loro acclamato "Tributo a Faber". Attivi dal 2009, con centinaia di concerti alle spalle in tutta la penisola, numerosi sold out e prestigiose esibizioni nei teatri e nelle piazze storiche – fino a toccare la stessa Genova, città natale del cantautore – I Maltesi si sono affermati come uno dei tributi più apprezzati e fedeli nel panorama nazionale. Il punto di forza del loro progetto risiede in un binomio raro e potente: la straordinaria somiglianza vocale del frontman Dario Di Stefano, capace di restituire le sfumature profonde di De André, e il rispetto rigoroso, quasi filologico, degli arrangiamenti originali dell'ultimo, leggendario tour teatrale di Faber. Legato all'album "Anime Salve", intitolato nella sua seconda tranche "Mi innamoravo di tutto", svoltosi tra il 1997 e i primi mesi del 1998, questo tour ha rappresentato il culmine poetico e musicale della carriera dal vivo di De Andrè.Sul palco della corte tranese salirà un ensemble di nove straordinari musicisti affiatati: Dario Di Stefano alla voce e armonica a bocca, Roberto Antonacci alle chitarre e cori, Giuseppe Bruni alla batteria, Francesco Corallo alle chitarre e cori, Lorenzo "Freccia" D'Urso alle tastiere, bouzouki e cori, Walter Di Serio al basso elettrico, Marika Zingaro alla voce e percussioni, Michele De Luisi al violino e Pierpaolo Mingolla alla fisarmonica. Insieme daranno vita a una serata in cui la musica si fa letteratura, rievocando i personaggi e le anime che popolano l'universo di De André, attraverso una strumentazione ricca e fedele alla complessità delle partiture originali.Con l'avvio di "Canta Autori", Palazzo delle Arti Beltrani ribadisce la propria vocazione di hub culturale d'eccellenza, capace di unire la memoria storica e il fascino architettonico della propria sede con proposte artistiche destinate a lasciare il segno nel territorio.Un altro imperdibile appuntamento chiude la sezione Canta Autori, quello della Ceralacca band del 16 agosto con "La Canzone d'Autore Italiana – Omaggio ai Grandi Cantautori".I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00 euro. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00 euro) per l'evento di domenica 14 giugno "Tributo a Faber" de I Maltesi sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 18:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/tributo-a-faber/295783, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web www.palazzobeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura.I biglietti per i singoli eventi oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0gInfo Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it