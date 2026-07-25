Attualità
Trani protagonista del contest musicale di Ti Playlisto
Dopo settimane di votazioni, la community sceglierà il Mix dell'Anno 2026 tra tre playlist finaliste
Trani - sabato 25 luglio 2026 8.38
La musica arriva al suo atto finale. Le Sfide Musicali di Ti Playlisto sono giunte alla conclusione: dopo settimane di sfide e votazioni, tre playlist si contenderanno il titolo di Mix dell'Anno 2026.
La competizione nasce dalle playlist create dal team di "sviluppo" nei primi 10 mesi di vita del progetto e ha coinvolto una community a prevalenza tranese, ma capace di andare oltre i confini cittadini.
A sfidarsi saranno:
Born to Be Loud di Jiji, un viaggio nel grande rock degli anni '70 e '80.
Rock & Stock di Alessia, una raccolta di hit punk rock dei primi anni 2000.
Mezzo Quintale di Nicola, un percorso attraverso 50 anni di musica, dal 1975 al 2025.
Ma dietro il contest c'è soprattutto un'idea: riportare un po' di umanità nel modo in cui scopriamo e viviamo la musica.
Ti Playlisto nasce con l'obiettivo di creare mix su misura attraverso il solo intervento umano. In un periodo in cui l'intelligenza artificiale e gli algoritmi sono sempre più presenti nelle nostre scelte quotidiane, il progetto vuole difendere quel piccolo elemento che spesso fa la differenza: il sentimento.
Come qualcuno ha osservato, "lo fa già Apple Music". Ed è vero: oggi molti servizi sono in grado di suggerire brani in base ai nostri ascolti. Ma Ti Playlisto segue una strada diversa.
Dietro ogni playlist c'è una squadra di persone che ragiona sui gusti, sceglie un titolo capace di raccontare una storia, realizza una copertina dedicata e costruisce un percorso musicale pensato per quella persona o per quell'occasione.
Magari può capitare anche di inserire una canzone che un algoritmo avrebbe escluso, o di fare una scelta meno "perfetta" dal punto di vista statistico. Ma dietro quella scelta c'è un'intuizione, un confronto, una persona.
Dietro Ti Playlisto ci sono Nicola, Massimo e Katia. Ci sono idee, discussioni, sorrisi e anche qualche scelta imperfetta, perché la musica non è soltanto una somma di dati: è emozione, memoria e condivisione.
La finale delle Sfide Musicali si svolgerà dalle 20:30 di sabato 25 luglio alle 20:30 di domenica 26 luglio. La community potrà scegliere il proprio Mix dell'Anno attraverso i canali ufficiali di Ti Playlisto. I vincitori del contest e dei Premi Fan saranno annunciati in una diretta dedicata che verrà comunicata prossimamente.
Canali ufficiali
Sito ufficiale:
https://www.tiplaylisto.it/sfide-musicali/ (regolamento e indicazione dei premi finali)
Instagram (per le story):
https://www.instagram.com/sfide_musicali1/
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61580974742468
Canale WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029Vb80YsW0LKZMxYdSMi0L.
La competizione nasce dalle playlist create dal team di "sviluppo" nei primi 10 mesi di vita del progetto e ha coinvolto una community a prevalenza tranese, ma capace di andare oltre i confini cittadini.
A sfidarsi saranno:
Born to Be Loud di Jiji, un viaggio nel grande rock degli anni '70 e '80.
Rock & Stock di Alessia, una raccolta di hit punk rock dei primi anni 2000.
Mezzo Quintale di Nicola, un percorso attraverso 50 anni di musica, dal 1975 al 2025.
Ma dietro il contest c'è soprattutto un'idea: riportare un po' di umanità nel modo in cui scopriamo e viviamo la musica.
Ti Playlisto nasce con l'obiettivo di creare mix su misura attraverso il solo intervento umano. In un periodo in cui l'intelligenza artificiale e gli algoritmi sono sempre più presenti nelle nostre scelte quotidiane, il progetto vuole difendere quel piccolo elemento che spesso fa la differenza: il sentimento.
Come qualcuno ha osservato, "lo fa già Apple Music". Ed è vero: oggi molti servizi sono in grado di suggerire brani in base ai nostri ascolti. Ma Ti Playlisto segue una strada diversa.
Dietro ogni playlist c'è una squadra di persone che ragiona sui gusti, sceglie un titolo capace di raccontare una storia, realizza una copertina dedicata e costruisce un percorso musicale pensato per quella persona o per quell'occasione.
Magari può capitare anche di inserire una canzone che un algoritmo avrebbe escluso, o di fare una scelta meno "perfetta" dal punto di vista statistico. Ma dietro quella scelta c'è un'intuizione, un confronto, una persona.
Dietro Ti Playlisto ci sono Nicola, Massimo e Katia. Ci sono idee, discussioni, sorrisi e anche qualche scelta imperfetta, perché la musica non è soltanto una somma di dati: è emozione, memoria e condivisione.
La finale delle Sfide Musicali si svolgerà dalle 20:30 di sabato 25 luglio alle 20:30 di domenica 26 luglio. La community potrà scegliere il proprio Mix dell'Anno attraverso i canali ufficiali di Ti Playlisto. I vincitori del contest e dei Premi Fan saranno annunciati in una diretta dedicata che verrà comunicata prossimamente.
Canali ufficiali
Sito ufficiale:
https://www.tiplaylisto.it/sfide-musicali/ (regolamento e indicazione dei premi finali)
Instagram (per le story):
https://www.instagram.com/sfide_musicali1/
Facebook:
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Canale WhatsApp:
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