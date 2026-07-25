Politica
Svolta per lo Stadio "Nicola Lapi": la Giunta Galiano approva il piano di adeguamento da 700mila euro
Intervento prioritario sulla curva ospiti per ragioni di pubblica sicurezza in vista del prossimo campionato di Eccellenza; i lavori saranno finanziati tramite le economie dei precedenti mutui.
Trani - sabato 25 luglio 2026
La Giunta Comunale di Trani, guidata dal Sindaco Marco Galiano, ha ufficialmente riaperto e impresso un'accelerazione al dossier sulla riqualificazione dell'impiantistica sportiva cittadina. Con la deliberazione numero 74 del 18 luglio 2026, l'esecutivo ha approvato in linea tecnica il progetto di massima relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di prevenzione incendi dello Stadio Comunale "Nicola Lapi". Un provvedimento dal valore complessivo di oltre 703mila euro che punta a restituire la piena funzionalità alla storica struttura sportiva cittadina.
Il piano dei lavori e la capienza attuale. L'impianto, che ha già ottenuto l'attestazione di agibilità per una ricettività massima complessiva di 2.264 spettatori (ripartiti tra i 1.514 della tribuna e i 750 della gradinata), necessitava di un ulteriore step progettuale per il completamento definitivo delle certificazioni antincendio. Il pacchetto di interventi appena deliberato dall'Ufficio Tecnico si articola su quattro direttrici fondamentali:
Copertura finanziaria e passaggi successivi. Sotto il profilo economico, la delibera chiarisce che la spesa verrà coperta demandando l'esecuzione alla Terza Area Lavori Pubblici, la quale attingerà prioritariamente dalle economie derivanti dal mutuo precedentemente contratto con l'Istituto di Credito Sportivo e Culturale (ICSC S.p.A.) per la realizzazione delle Torri Faro, integrando l'importo laddove necessario con gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio. L'atto è stato inviato all'Ufficio Sport per monitorare la compatibilità degli interventi con l'attuale concessione in essere con il gestore dello stadio e, data l'urgenza, è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Per la Soccer Trani e i suoi supporter, il conto alla rovescia per un ritorno allo stadio in totale sicurezza è ufficialmente iniziato.
Il piano dei lavori e la capienza attuale. L'impianto, che ha già ottenuto l'attestazione di agibilità per una ricettività massima complessiva di 2.264 spettatori (ripartiti tra i 1.514 della tribuna e i 750 della gradinata), necessitava di un ulteriore step progettuale per il completamento definitivo delle certificazioni antincendio. Il pacchetto di interventi appena deliberato dall'Ufficio Tecnico si articola su quattro direttrici fondamentali:
- Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei locali spogliatoi.
- Implementazione del sistema di illuminazione delle aree perimetrali al terreno di gioco, che andrà a integrare le Torri Faro già installate per le partite notturne.
- Manutenzione straordinaria della gradinata, con annessa sistemazione delle uscite di emergenza e dei servizi igienici.
- Recupero funzionale e messa in sicurezza della curva destinata alle tifoserie ospiti.
Copertura finanziaria e passaggi successivi. Sotto il profilo economico, la delibera chiarisce che la spesa verrà coperta demandando l'esecuzione alla Terza Area Lavori Pubblici, la quale attingerà prioritariamente dalle economie derivanti dal mutuo precedentemente contratto con l'Istituto di Credito Sportivo e Culturale (ICSC S.p.A.) per la realizzazione delle Torri Faro, integrando l'importo laddove necessario con gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di bilancio. L'atto è stato inviato all'Ufficio Sport per monitorare la compatibilità degli interventi con l'attuale concessione in essere con il gestore dello stadio e, data l'urgenza, è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Per la Soccer Trani e i suoi supporter, il conto alla rovescia per un ritorno allo stadio in totale sicurezza è ufficialmente iniziato.