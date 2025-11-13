Stadio comunale
Questione stadio, le precisazioni dell'assessore allo sport

Ricostruzione di ciò che sta accadendo per l'agibilità dell'impianto sportivo

Trani - giovedì 13 novembre 2025 11.28
Di seguito, una nota dell'assessore allo sport, Paola Valente, sulla questione dello stadio comunale Nicola Lapi. "Come Amministrazione siamo fieri ed orgogliosi del passionale attaccamento della tifoseria alla squadra che sta rappresentando con splendidi risultati la nostra Città di Trani. Tanto doverosamente premesso, in riferimento alle polemiche di questi giorni, circa la capienza ridotta della gradinata e della mancata accensione delle torri faro, ritengo opportuno fornire alcune precisazioni. Mi preme evidenziare come questa Amministrazione si è alacremente impegnata nel profondere tutti gli sforzi amministrativi ed economici affinché la tifoseria potesse essere fisicamente vicina alla propria squadra del cuore. Nello specifico dopo un lungo e non facile iter, ma soprattutto dopo la realizzazione di ingenti lavori relativi al rifacimento dell'impianto antincendio, abbiamo ottenuto il certificato prevenzione incendi per la tribuna, consentendo che le partite di questo campionato si potessero disputare con il corretto e sicuro utilizzo della tribuna. Peraltro l'amministrazione si è adoperata per l'acquisizione del medesimo certificato anche per la gradinata e gli uffici hanno provveduto a presentare il relativo progetto ai Vigili del Fuoco per ottenere l'auspicata autorizzazione.

Con riferimento alle torri faro, il motivo per cui ad oggi non è stato possibile procedere alla loro accensione durante lo svolgimento delle partite, è legato alla necessità di acquisire il collaudo tecnico amministrativo in corso di esecuzione da parte di collaudatori professionisti esterni, i quali hanno già comunicato che lo stesso verrà depositato a breve. Solo dopo l'acquisizione del predetto collaudo si potrà acquisire dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai Vigili del Fuoco l'autorizzazione a poter disputare le partite con l'accensione dei Fari.
Mi preme, altresì, evidenziare, che per la prima volta nella storia della nostra Città è stata assegnata, nei giorni scorsi, la concessione decennale dello Stadio ad una società sportiva, che avrà la possibilità, in sinergia con l'Amministrazione Comunale, di avviare un progetto sportivo finalizzato alla completa riqualificazione dello Stadio, volano per il futuro ed auspicato raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi sportivi.

Ben comprendendo il disagio che stanno vivendo tutti i numerosissimi tifosi, affezionati da sempre alla maglia della propria squadra del cuore e rassicurandoli sull'attenzione e celerità dell'attività amministrativa invito tutti a concorrere con pazienza e comunanza all'obiettivo comune di riportare lo stadio alla sua totale fruizione. Pur comprendendo come a volte l'entusiasmo di "voler esserci" possa spingere a sollevare contestazioni, è doveroso precisare che la limitazione della capienza dello Stadio è stata legittimamente imposta dagli organi preposti alla vigilanza per il corretto e sicuro svolgimento delle competizioni sportive e l'Amministrazione Comunale si è subito adoperata per acquisire tutte le autorizzazioni richieste.
Chiediamo ancora un po' di pazienza e soprattutto comprensione per chi per la prima volta si è adoperata e si sta adoperando per il raggiungimento di traguardi sino ad oggi mai raggiunti da nessuno -concessione decennale dello Stadio - Torri Faro - Autorizzazione Commissione Pubblico Spettacolo dell'intero impianto di gioco. Infine manifesto, come sempre, la piena disponibilità ed apertura al dialogo del mio assessorato e del Sindaco a beneficio dell'intera città di Trani".
