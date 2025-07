Stadio “Lapi”, iniziata l’installazione delle quattro torri faro

Nella tarda mattinata di martedì è iniziatafaro, che andranno a rendere finalmente moderno e sicuramente più accessibile lo stadio Comunale Nicola Lapi di Trani che, dopo anni di buio - a tutti gli effetti - potrà tornare a splendere. Nelle prossime settimane ci sarà la risemina del terreno di gioco, con l'obiettivo di far tornare il verde entro l'inizio dei campionati, previsto non prima della fine di agosto.Il montaggio delle torri faro, oltre ad essere un importantissima svolta per lo sport della nostra città, permetterà alle società tranesi di allenarsi e disputare gare ufficiali anche in orari serali, rendendo più agevole l'organizzazione della stagione. Il termine dell'installazione delle 4 torri faro è previsto entro oggi 15 luglio mentre, la riconsegna, è programmata entro la fine del mese.