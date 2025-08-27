Attualità
Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro
Giornata storica per la Città, ma soprattutto per lo sport cittadino!
Trani - mercoledì 27 agosto 2025 15.00
Stadio Comunale 'Lapi', è ufficialmente iniziata una nuova era: nella giornata di martedì è stata infatti completata l'accensione delle quattro torri faro, illuminate contemporaneamente per la primissima volta. L'installazione, già ultimata oltre quaranta giorni fa, ha di fatto segnato un passo in avanti storico per la Città, ma soprattutto per il calcio e l'intero movimento sportivo cittadino.
L'inaugurazione, che dovrebbe coincidere con la presentazione della Soccer Trani all'intera cittadinanza, potrebbe essere il prossimo 3 settembre, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Promozione: ricordiamo che l'esordio dei tranesi sarà contro la Virtus Andria, domenica 7 settembre. Il primo match stagionale, almeno in teoria, si disputerà al 'Comunale', ma si attendono comunicati ufficiali per poter dire di più.
La cosa certa è una: dopo decenni di buio, finalmente lo stadio di Trani è e sarà illuminato, con la speranza e l'auspicio che il calcio e lo sport in generale possano beneficiarne il più possibile.
