Stadio ‘Lapi’, finalmente ci siamo: completata l’accensione delle quattro torri faro

Stadio Comunale 'Lapi', è ufficialmente iniziata una nuova era: nella giornata di martedì è stata infattiper la primissima volta. L'installazione, già ultimata oltre quaranta giorni fa, ha di fatto segnato un passo in avanti storico per la Città, ma soprattutto per il calcio e l'intero movimento sportivo cittadino.L'inaugurazione, che dovrebbe coincidere con la presentazione della Soccer Trani all'intera cittadinanza, potrebbe essere il prossimo, a pochi giorni dall'inizio del campionato di Promozione: ricordiamo che l'esordio dei tranesi sarà contro la Virtus Andria, domenica 7 settembre. Il primo match stagionale, almeno in teoria, si disputerà al 'Comunale', ma si attendono comunicati ufficiali per poter dire di più.La cosa certa è una: dopo decenni di buio,, con la speranza e l'auspicio che il calcio e lo sport in generale possano beneficiarne il più possibile.