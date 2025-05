Merra (Azione) Trani: "Avevamo ragione...". Il sistema dei fari allo Stadio è da rifare, adottata la variazione.

Può sembrare scontata, ma l'espressioneè stavolta più che mai appropriata. Stiamo parlando del sistema di fari allo stadio: abbiamo saputo che verrà adottata una variazione rispetto al progetto iniziale (comunque a costo zero e speriamo che tale resti), dopo la nostra denuncia-segnalazione sul problema dell'inconpatibilitá tra progetto dei fari e quello del futuro campo in sintetico.Errata dunque la precisazione dell'assessora allo Sport,e ben accetta invece la scelta del Sindacoche, con la variazione, ha dato ragione a noi diaccogliendo il nostro spirito di collaborazione ed costruttiva attenzione critica per il bene di Trani.Bene l'umiltà, ma non possiamo sottolineare un aspetto inquietante: "Può ogni volta una forza d'opposizione, come la nostra ,sostituirsi al Sindaco o al Dirigente al ramo o ad un Assessore perché si facciano interventi mirati ed a regola d'arte? ". Certo che no, il nostro "blitz" allo Stadio di qualche giorno fa è stato utile (vedi video con drone). E solo grazie adsi vedranno i fari allo Stadio, dopo che, causa stop forzati da noi denunciati, stanno facendo ricrescere l'erba alta, dopo quasi un anno:!!