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Servizio civile al Comune di Trani, pubblicato il calendario dei colloqui

Il 28 maggio nel Castello Svevo di Bari

Trani - mercoledì 29 aprile 2026 9.56
Si rende noto che sul sito web ufficiale dell'Associazione Expoitaly raggiungibile al seguente indirizzo https://www.expoitaly.it, è stato pubblicato il calendario dei colloqui selettivi per i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione al Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero.
I colloqui relativi alla selezione per i progetti con sede presso il Comune di Trani avranno luogo giovedì 28 maggio 2026 alle ore 11:30 presso il Castello Normanno Svevo in Piazza Castello a Sannicandro di Bari.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 6 del Bando, l'assenza al colloquio è considerata rinuncia. Al colloquio sarà necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
La pubblicazione della data e della modalità dei colloqui ha valenza di notifica nei confronti dei candidati. Non si procederà, pertanto, ad alcuna ulteriore convocazione
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