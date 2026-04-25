Francesca Corraro nominata Ambasciatrice di Pace: la cultura come difesa contro il femminicidio

Il riconoscimento conferito a Francesca Corraro presso la Camera dei Deputati non rappresenta soltanto un traguardo individuale, ma celebra il valore della cultura come baluardo di legalità. In un'epoca segnata da una recrudescenza della violenza di genere, la nomina ad Ambasciatrice di Pace sottolinea la necessità di unire le competenze tecnico-giuridiche alla sensibilità umanistica. Il discorso della Corraro trasforma la premiazione in un atto di testimonianza civile, legando indissolubilmente il riscatto del Sud Italia alla cooperazione internazionale nel Mediterraneo, sotto il segno della formazione e della consapevolezza dei diritti.L'iniziativa, promossa dall'onorevole, Presidente del Centro Studi Averroè, con il patrocinio della Camera dei Deputati, con i saluti istituzionali della, eLa dottoressa Francesca Corraro (nata a Trani, classe 1990), cultrice dell'editoria e professionista italiana operante nei settori dell'editoria, della formazione e della comunicazione istituzionale. È laureata in Lettere e Filosofia, con indirizzo in Editoria e Giornalismo, presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", nonché in Economia Aziendale, con formazione specialistica in strategie di comunicazione pubblica e sociale.Presidente dell'associazione, Francesca Corraro, persegue una missione ambiziosa: rendere il diritto uno strumento di difesa e consapevolezza per tutte le donne. "Attraverso la cultura e la formazione trasmettiamo un messaggio vitale: conoscere i propri diritti è il primo passo per essere libere".L'Associazione ha sede in Puglia, una terra meravigliosa ma segnata da troppi casi di femminicidio. È da qui che parte la nostra sfida per trasformare il silenzio in voce e la vulnerabilità in forza. Ad insignirel'on. Souad Sbai, ile laNel suo discorso di ringraziamentoha ricordato le vittime di femminicidio della sua terra: "Mentre celebriamo questo titolo, il mio pensiero corre alle donne della mia terra: penso adi Bisceglie, tragedia consumatasi pochi giorni fa. Ricordo ancora la mattina in cui arrivò la notizia della pubblicazione della seconda edizione del mio libro, "I giorni in cui eravamo felici"– romanzo giuridico che affronta il tema del femminicidio, contestualmente, le cronache annunciavano che Patrizia era stata strangolata e gettata dal quinto piano dal marito. E penso a, uccisa nella mia Trani e rinvenuta cadavere da sua figlia minorenne.La loro storia ci urla che non può esserci pace senza un'educazione al sentimento che sradichi l'idea della donna come "proprietà. Se vogliamo che il Piano Mattei funzioni - continua, dobbiamo dare un'anima alle sue infrastrutture. Non bastano i gasdotti se manca la cultura. Il Sud Italia deve diventare il laboratorio di questo Piano: un centro di formazione dove il Libro, come mezzo di trasporto, porti alle donne del Mediterraneo competenze tecniche e consapevolezza dei propri diritti. Se riusciamo a testare modelli vincenti di emancipazione a Trani o a Palermo, avremo la chiave per il riscatto di Tunisi o di Tangeri.Sappiamo bene che nessuna riforma economica avrà successo senza una profonda rivoluzione culturale. La cultura è l'unico mezzo capace di rendere le donne davvero libere: una donna istruita riconosce la violenza prima che diventi tragedia e sa rivendicare il proprio posto nel mondo. L'economia apre le porte, ma è la cultura che apre le menti. Si dice spesso che dal Sud si scappa. È vero: fuggono i talenti, fuggono le donne che hanno paura, fuggono le donne che fanno paura. Ma io sono qui per dire che dal Sud bisogna cominciare".