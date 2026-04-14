Comune di Trani - Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie
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Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città

Accordo storico tra Comune e Arcidiocesi per potenziare la fruizione turistica e religiosa del "Monumento messaggero di pace": stanziati fondi annuali per migliorare l'accoglienza e la valorizzazione scientifica.

Trani - martedì 14 aprile 2026
Il Comune di Trani e l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie hanno formalizzato un protocollo d'intesa strategico finalizzato a trasformare la Basilica Cattedrale in un sistema di accoglienza più moderno, efficiente e accessibile. L'accordo, siglato dal Sindaco Amedeo Bottaro e dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, riconosce alla Cattedrale il doppio ruolo di primario luogo di culto e di principale attrattore turistico-identitario della città a livello internazionale.

I punti chiave dell'accordo:
Impegni dell'Arcidiocesi (tramite il Capitolo Cattedrale): L'Ente ecclesiastico si impegna a garantire e consolidare l'apertura della Chiesa, della Cripta e degli ambienti storici, assicurando standard di decoro e accoglienza per gruppi e turisti. Saranno inoltre condivisi i programmi di promozione culturale e valorizzata la figura del Patrono, San Nicola il Pellegrino.

Impegni del Comune di Trani: L'Amministrazione sosterrà la ricerca scientifica, le attività didattiche e, soprattutto, i progetti di inclusione sociale per rendere il monumento fruibile anche alle persone con disabilità. Al Comune spetterà inoltre la cura delle aree perimetrali, il potenziamento dell'illuminazione artistica esterna e l'aggiornamento della segnaletica turistica.
Sostegno Economico e Autonomia: Il Comune si impegna a stanziare annualmente risorse di bilancio per rimborsare le spese sostenute dal Capitolo Cattedrale per l'attuazione del piano. Viene ribadita la totale autonomia dell'Arcidiocesi nella gestione religiosa e canonica del bene.

Durata: Il protocollo ha validità annuale, con possibilità di rinnovo o rinegoziazione, garantendo così una verifica costante dell'efficacia delle misure adottate. L'iniziativa punta a integrare la Cattedrale in una rete turistica che coinvolga l'intero centro storico e l'area portuale, elevando la qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori in linea con gli standard dell'Unesco.
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