AMIU Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
AMIU Trani. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Avviso AMIU Trani | Il 2 giugno il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto solo di mattina

Gli orari e le informazioni

Trani - venerdì 29 maggio 2026 11.56
AMIU S.p.A. informa la cittadinanza che martedì 2 giugno 2026 il Centro Comunale di Raccolta in via Finanzieri sarà aperto di mattina dalle ore 8.00 alle 13.00 mentre resterà chiuso al pubblico nella fascia oraria pomeridiana. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo info@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram.
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