L'associazione "ContestoLab" di Trani avvia un Campus estivo ricco di iniziative

Come ogni anno è partito il progetto estivo "EstateConTe 2026" organizzato dall'associazione ConTeStoLab di Trani, Bisceglie e Ruvo di Puglia e rivolto alle ragazze e ai ragazzi con diagnosi nello spettro Autistico e neurodiversità. Un Campus estivo inclusivo ricco di tanto divertimento e spensieratezza. Sole, mare, giochi, musica, passeggiate alla scoperta dei centri storici delle città. Un tocca sana per le famiglie che in alcuni casi si fanno parte integrante delle attività svolte durante la mattinata. Alcuni familiari ne approfittano poi trascorrere una mattinata al mare con i propri figli presso gli stabilimenti balneari Marè di Bisceglie e Baywatch di Margherita di Savoia che hanno accolto la richiesta della presidente di ConTeStoLab, Raffaella Caifasso.Divertimento assoluto, invece, tutti i mercoledì al Jambo Park di Trani dove i ragazzi sono liberi di esprimersi e di divertirsi. Tutte le attività sono supervisionate da personale specializzato - ha evidenziato la presidente Caifasso -. Quest'anno il progetto è realizzato con il fondamentale supporto degli amici di: @vortex_assicurazioni che hanno aderito al programma di donazioni "Unici e a Colori". Nei giorni scorsi i ragazzi di ContestoLab sono saliti a bordo di Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo gestito dalla Marina Militare approdato nel porto di Molfetta. "Si sono divertiti molto a scoprire ogni angolo nella nave scuola e sono stati ben accolti da tutto il personale a bordo" ha aggiunto la presidente Il mare come spazio libero associato al progetto di inclusione, condivisione e solidarietà portato avanti dalla marina militare". Spazio anche al laboratorio di arte dove i ragazzi stanno realizzando una vera e propria opera d'arte che andrà ad abbellire una delle sedi dell'associazione. Prosegue invece il progetto di musicoterapia con il maestro Silvio Todisco.Contestualmente all'attività è stato rinnovato anche il direttivo dell'associazione, confermata alla presidenza Raffaella Caifasso, vicepresidente Michela De Cillis, Mariangela Colangelo, segretaria, Mauro Di Liddo, Vincenzo Serafino, Lucrezia Di Clemente, Minervini, Madia consiglieri