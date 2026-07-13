A Trani "La Notte dei Figli delle Stelle", una partita per ricordare Saverio Lomolino

Sabato 18 luglio la comunità della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire vivrà, un evento organizzato in memoria di, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 18° compleanno.L'iniziativa prenderà il via allepresso la Parrocchia di San Magno con un momento di raccoglimento e di preghiera, occasione per affidare il ricordo del giovane all'abbraccio della comunità e condividere un tempo di riflessione insieme ai familiari, agli amici e a quanti hanno voluto unirsi a questa speciale ricorrenza. A seguire, alle, l'appuntamento si sposterà al, dove si disputerà una partita di beneficenza che vedrà scendere in campo amici e partecipanti in un clima di fraternità e condivisione.Saverio avevaquando si è spento, il, dopo una lunga battaglia contro un raro tumore. Durante la malattia aveva ricevuto anche una telefonata di, un gesto che gli diede forza e speranza. Nonostante le cure, non smise mai di studiare, distinguendosi anche per gli ottimi risultati scolastici. Era un ragazzo instancabile, capace di coltivare profonde amicizie e di affrontare ogni giorno con coraggio e il sorriso. La sua prima casa è stata la, dove è cresciuto accanto a don Enzo. Con il passare degli anni, seguendo anche il suo gruppo di amici, è entrato a far parte della comunità di, diventando un punto di riferimento per tanti giovani. Figlio della città di Trani, Saverio era conosciuto e stimato da tutti, tanto da entrare nel cuore dell'intera comunità.Sognava di diventare medico per aiutare i bambini dell'Africa, offrendo loro cure, istruzione e un futuro migliore. Ha vissuto ogni giorno con intensità, apprezzando fino all'ultimo le piccole cose: una telefonata, una visita degli amici, una passeggiata all'aria aperta. Ha insegnato a tutti il valore della speranza e della gratitudine anche nei momenti più difficili. Per custodire il suo ricordo, ilha allestito una stanza a lui dedicata, un luogo della memoria in cui trovano spazio fotografie, ricordi e le maglie dei suoi amati amici e calciatori del Trani,simbolo del forte legame che Saverio aveva con lo sport, con la squadra della sua città e con le persone che gli hanno voluto bene.L'intero ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà destinato all'della parrocchia per contribuire alla realizzazione del, un progetto tanto desiderato da Saverio. Uno spazio che offrirà ai bambini e ai ragazzi un luogo di crescita, incontro e socializzazione. L'iniziativa è sostenuta da numerose attività del territorio che hanno scelto di affiancare la manifestazione e di ricordare Saverio.si propone così non solo come un memoriale, ma come un invito a trasformare il dolore in speranza. Una serata in cui il ricordo diventa impegno, solidarietà e futuro, perché l'esempio di Saverio continui a vivere nei sorrisi dei più piccoli, nei sogni dei giovani e nel cuore di una città che non ha mai smesso di volergli bene.