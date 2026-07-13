Attualità
A Trani "La Notte dei Figli delle Stelle", una partita per ricordare Saverio Lomolino
Una serata dedicata al ricordo, alla solidarietà e allo sport
Trani - lunedì 13 luglio 2026
Sabato 18 luglio la comunità della Parrocchia San Magno Vescovo e Martire vivrà "La Notte dei Figli delle Stelle", un evento organizzato in memoria di Saverio Lomolino, nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 18° compleanno.
L'iniziativa prenderà il via alle 18.30 presso la Parrocchia di San Magno con un momento di raccoglimento e di preghiera, occasione per affidare il ricordo del giovane all'abbraccio della comunità e condividere un tempo di riflessione insieme ai familiari, agli amici e a quanti hanno voluto unirsi a questa speciale ricorrenza. A seguire, alle 20.00, l'appuntamento si sposterà al Campo Povia, dove si disputerà una partita di beneficenza che vedrà scendere in campo amici e partecipanti in un clima di fraternità e condivisione.
Saverio aveva 17 anni quando si è spento, il 26 ottobre 2025, dopo una lunga battaglia contro un raro tumore. Durante la malattia aveva ricevuto anche una telefonata di Papa Francesco, un gesto che gli diede forza e speranza. Nonostante le cure, non smise mai di studiare, distinguendosi anche per gli ottimi risultati scolastici. Era un ragazzo instancabile, capace di coltivare profonde amicizie e di affrontare ogni giorno con coraggio e il sorriso. La sua prima casa è stata la Parrocchia degli Angeli Custodi, dove è cresciuto accanto a don Enzo. Con il passare degli anni, seguendo anche il suo gruppo di amici, è entrato a far parte della comunità di San Magno, diventando un punto di riferimento per tanti giovani. Figlio della città di Trani, Saverio era conosciuto e stimato da tutti, tanto da entrare nel cuore dell'intera comunità.
Sognava di diventare medico per aiutare i bambini dell'Africa, offrendo loro cure, istruzione e un futuro migliore. Ha vissuto ogni giorno con intensità, apprezzando fino all'ultimo le piccole cose: una telefonata, una visita degli amici, una passeggiata all'aria aperta. Ha insegnato a tutti il valore della speranza e della gratitudine anche nei momenti più difficili. Per custodire il suo ricordo, il gruppo dei Giovanissimi della Parrocchia di San Magno ha allestito una stanza a lui dedicata, un luogo della memoria in cui trovano spazio fotografie, ricordi e le maglie dei suoi amati amici e calciatori del Trani, Colombo e Becerri, simbolo del forte legame che Saverio aveva con lo sport, con la squadra della sua città e con le persone che gli hanno voluto bene.
L'intero ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà destinato all'Oratorio ANSPI della parrocchia per contribuire alla realizzazione del nuovo campetto parrocchiale, un progetto tanto desiderato da Saverio. Uno spazio che offrirà ai bambini e ai ragazzi un luogo di crescita, incontro e socializzazione. L'iniziativa è sostenuta da numerose attività del territorio che hanno scelto di affiancare la manifestazione e di ricordare Saverio. "La Notte dei Figli delle Stelle" si propone così non solo come un memoriale, ma come un invito a trasformare il dolore in speranza. Una serata in cui il ricordo diventa impegno, solidarietà e futuro, perché l'esempio di Saverio continui a vivere nei sorrisi dei più piccoli, nei sogni dei giovani e nel cuore di una città che non ha mai smesso di volergli bene.
L'iniziativa prenderà il via alle 18.30 presso la Parrocchia di San Magno con un momento di raccoglimento e di preghiera, occasione per affidare il ricordo del giovane all'abbraccio della comunità e condividere un tempo di riflessione insieme ai familiari, agli amici e a quanti hanno voluto unirsi a questa speciale ricorrenza. A seguire, alle 20.00, l'appuntamento si sposterà al Campo Povia, dove si disputerà una partita di beneficenza che vedrà scendere in campo amici e partecipanti in un clima di fraternità e condivisione.
Saverio aveva 17 anni quando si è spento, il 26 ottobre 2025, dopo una lunga battaglia contro un raro tumore. Durante la malattia aveva ricevuto anche una telefonata di Papa Francesco, un gesto che gli diede forza e speranza. Nonostante le cure, non smise mai di studiare, distinguendosi anche per gli ottimi risultati scolastici. Era un ragazzo instancabile, capace di coltivare profonde amicizie e di affrontare ogni giorno con coraggio e il sorriso. La sua prima casa è stata la Parrocchia degli Angeli Custodi, dove è cresciuto accanto a don Enzo. Con il passare degli anni, seguendo anche il suo gruppo di amici, è entrato a far parte della comunità di San Magno, diventando un punto di riferimento per tanti giovani. Figlio della città di Trani, Saverio era conosciuto e stimato da tutti, tanto da entrare nel cuore dell'intera comunità.
Sognava di diventare medico per aiutare i bambini dell'Africa, offrendo loro cure, istruzione e un futuro migliore. Ha vissuto ogni giorno con intensità, apprezzando fino all'ultimo le piccole cose: una telefonata, una visita degli amici, una passeggiata all'aria aperta. Ha insegnato a tutti il valore della speranza e della gratitudine anche nei momenti più difficili. Per custodire il suo ricordo, il gruppo dei Giovanissimi della Parrocchia di San Magno ha allestito una stanza a lui dedicata, un luogo della memoria in cui trovano spazio fotografie, ricordi e le maglie dei suoi amati amici e calciatori del Trani, Colombo e Becerri, simbolo del forte legame che Saverio aveva con lo sport, con la squadra della sua città e con le persone che gli hanno voluto bene.
L'intero ricavato delle offerte raccolte durante la serata sarà destinato all'Oratorio ANSPI della parrocchia per contribuire alla realizzazione del nuovo campetto parrocchiale, un progetto tanto desiderato da Saverio. Uno spazio che offrirà ai bambini e ai ragazzi un luogo di crescita, incontro e socializzazione. L'iniziativa è sostenuta da numerose attività del territorio che hanno scelto di affiancare la manifestazione e di ricordare Saverio. "La Notte dei Figli delle Stelle" si propone così non solo come un memoriale, ma come un invito a trasformare il dolore in speranza. Una serata in cui il ricordo diventa impegno, solidarietà e futuro, perché l'esempio di Saverio continui a vivere nei sorrisi dei più piccoli, nei sogni dei giovani e nel cuore di una città che non ha mai smesso di volergli bene.