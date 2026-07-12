Festival del Giullare compie 18 Anni, stasera al via il contest teatrale

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Il momento più atteso delsta per entrare nel vivo: da stasera 12 luglio e fino a sabato, il(via Giuseppe Di Vittorio 60) di Trani ospiterà il contest teatrale, cuore pulsante della manifestazione. Sei compagnie provenienti da diverse città italiane porteranno sul palco il talento dei propri attori con performance che spazieranno dal teatro al balletto, dalla prosa alla musica, in un percorso artistico capace di superare ogni pregiudizio legato alla disabilità.Tra le novità di quest'anno c'è il Salotto del Giullare, curato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari: un'occasione preziosa per conoscere le numerose realtà pugliesi impegnate in progetti concreti di inclusione. L'appuntamento aprirà ogni serata del contest a partire dalle 20.30.Questa sera sarà l'associazionea inaugurare il primo incontro del Salotto del Giullare, con la moderazione affidata a Francesca Giorgio. La serata proseguirà con l'esibizione dei vincitori del contest dello scorso anno, la compagnia coordinata dai Padri Trinitari di Venosa-Bernalda, che presenterà una personale rilettura del capolavoro Notre-Dame de Paris.A seguire salirà sul palco la prima compagnia in concorso, proveniente da Udine: gli attori del Piccolo Cottolengo Friulano porteranno in scena lo spettacolo Oltre il frastuono delle armi. Cronache di verità, con la regia di Donato Acampora.L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.15. Come da tradizione, la Piazza dei Giullari sarà un luogo di incontro e condivisione, animato dagli stand delle associazioni del territorio, tra cui Il Colore degli Anni, Il Carro dei Guitti, Marketing, il Centro Antiviolenza Save, l'associazione Muoia e l'associazione La Rinascita. Immancabile anche il food truck della Locanda del Giullare, punto di riferimento gastronomico della manifestazione, dove sarà possibile gustare tante specialità prima di assistere agli spettacoli, tutti a ingresso libero.