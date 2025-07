Festival Il Giullare, proseguono gli spettacoli teatrali al centro Jobel

"Io a teatro" ha aperto la XVII edizione del festival Il Giullare che celebra l'inclusione attraverso l'arte, portando sul palco del centro Jobel (via Giuseppe di Vittorio, 60, Trani) compagnie teatrali in cui attori non professionisti recitano con persone con disabilità, mentali e psichiche, superando sul palcoscenico ogni pregiudizio sia in chi recita che in chi guarda. Lunedì 14 tocca a Down the wall sketch con la regia di Gaetano Doto dell'Associazione Teatrale Tanino, APS Famiglie Down e Il Bell'anatroccolo, di Foggia. Martedì 14 "Il mistero di Notre Dame" con la compagnia di attori in arrivo da Venosa e Bernalda con la regia di Pia Matera. Fino a venerdì le cinque compagnie si esibiranno dinanzi alla giuria, quest'anno composta dal presidente Nico Aurora, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Stefania De Toma, scrittrice, attrice e guida turistica, Antonio Procacci, giornalista di Telenorba, Cherubina Palmieri, avvocato e consulente del Family lab, Cardenia Casillo e Cosimo Zanna della Fondazione Casillo, che decreteranno il vincitore del contest durante la serata di gala di sabato 19 luglio.Aperte le prevendite dello spettacolo Frà di e con Giovanni Scifoni, (qui il link https://www.mailticket.it/evento/47946/fra ) amatissimo attore del cast della serie Rai Doc con Luca Argentero, a Trani sul palco del Centro Jobel per mettere in scena la vita di San Francesco considerato la rockstar del medioevo, martedì 22 luglio durante una serata speciale che celebrerà contemporaneamente i 30 anni di vita dell'associazione e i 20 anni della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà attraverso il racconto della figura di Francesco, noto come il Giullare di Dio. "Abbiamo voluto un evento di impatto per festeggiare la nostra crescita con una figura che rappresenta lo stesso spirito con cui è nata l'associazione 30 anni fa" afferma Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, e aggiunge: "siamo diventati un grande punto di riferimento per i cittadini di Trani e delle città limitrofe, con tanti dei nostri servizi, ci sembrava giusto celebrare questo importante compleanno con una grande festa tutti insieme".Scopo della manifestazione, che raggiunge il suo apice nei giorni del festival ma non smette mai di testimoniare la forza dell'inclusione attraverso l'arte, è cancellare lo stigma della disabilità, fisica o mentale. La fragilità deve diventare un valore umano. "Ogni anno abbiamo sempre dato vita ad un nuovo progetto" prosegue Angarano, "a partire dal festival Il Giullare ormai 17 anni fa per arrivare agli ultimi arrivati, la locanda e il truck, testimonianza dello scopo del nostro lavoro: inclusione a tutto tondo. La nostra missione è far sentire ognuno dei protagonisti importante su questo palco, come persone e nient altro".Sul palco l'irresistibile conduzione di Marco Colonna che, accogliendo l'assessore ai Trasporti della Regione Puglia Debora Ciliento, tranese e vicina da sempre ai progetti del centro Jobel, e Imma Morano, assessore al welfare del comune di Acquaviva, accorsa per sostenere gli attori della sua città sul palco domenica sera, non ha perso l'occasione per sottolineare la grande novità di quest'anno che vede il Festival itinerante nei suoi appuntamenti -contest escluso- in altre città come Corato e Cerignola, provando a sottolineare l'aspetto positivo nella vicenda, ovvero far conoscere il Giullare oltre i confini in cui è nato. Morano ha ricordato quanto sia indispensabile creare una rete tra istituzioni e associazioni, l'augurio è che il dialogo possa intrecciarsi sempre più stretto e diretto.Martedì 14 gli attori del Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda recitano lo spettacolo "Il Mistero di Notre Dame" per la regia di Maria Pia Matera e di seguito il programma dei giorni successivi. Sabato 19 si decreterà la compagnia vincitrice con il gala a cui partecitperà la Scooppiati Diversamente band che il pubblico del Giullare conosce bene e non vede l'ora di ritrovare. Non mancherà il Food Truck La locanda del Giullare che sosterà sul piazzale insieme agli stand delle associazioni del territorio, con tanti gadget e sorprese, per deliziare il pubblico con street food di qualità preparato dai ragazzi del Giullare che da diversi anni offrono il servizio di ristorazione on the road ed hanno anche una innata capacità di intrattenere la clientela, un servizio imperdibile.Per ogni ulteriore informazione il sito web www.ilgiullare.it e le pagine social del Festival Il Giullare seguiranno ogni aggiornamento. Di seguito il programma:13 luglio – DomenicaAssociazione Culturale OMBRE e Associazione Promozione Salute Mentale - "Il Tasso APS" di Gioia del Colle (BA) – spettacolo "IO e TEatro" – regia di Rosanna Ventura14 luglio – LunedìAssociazione Teatrale Tanino e APS (Famiglie Down) "Il Bell'anatroccolo" di Foggia – spettacolo "Down The Wall Sketch" – Regia Gaetano Doto15 luglio- MartedìCentro di riabilitazione (CDR) dei Padri Trinitari di Venosa (PZ) e Bernalda (MT) – spettacolo "Il Mistero di Notre Dame" – regia di Matera Maria Pia16 luglio – MercoledìComune di Adelfia (BA) – spettacolo "I promessi sposi – special edition" - regia di Trifone Ragone e Giuseppe Scattaglia17 luglio – GiovedìASD Diversamente in Danza di Verona – spettacolo "Alte Frequenze. Altre sequenze" – regia di Giorgia Panetto18 luglio – VenerdìOpera Femminile San Luigi Guanella - Compagnia Federica Abete di Roma – spettacolo "Incantesimo a mezzanotte" – regia di Paola Pecci19 luglio – Sabato"Galà delle Compagnie": serata di premiazione con la partecipazione degli "Scooppiati – Diversamente Band".