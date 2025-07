Trent'anni di Promozione Sociale e Solidarietà: emozioni e futuro al Centro Jobel

Una serata intensa, partecipata e ricca di emozioni quella vissuta al Centro Jobel di Trani, in occasione dello spettacolo Frà di Giovanni Scifoni, all'interno del Festival nazionale Il Giullare. Ma oltre il teatro, apprezzato e applauditissimo dal pubblico, è stato il cuore dell'evento a lasciare il segno: i 30 anni di Promozione Sociale e Solidarietà, una storia lunga tre decenni fatta di ascolto, accoglienza e cura dell'altro.



L'associazione, oggi cooperativa, ha celebrato anche i 20 anni della sua trasformazione in realtà imprenditoriale sociale. Un doppio compleanno che ha coinvolto operatori, famiglie, volontari e tanti cittadini che in questi anni hanno condiviso un cammino umano profondo e trasformativo con una grande torta e fuochi d'artificio che hanno fatto da cornice alla commozione e all'orgoglio di tutti, operatori e ospiti dei tanti progetti seguiti dalla cooperativa, punto di riferimento non solo per la città di Trani ma per ormai tutto il territorio.



Don Mimmo De Toma, tra le figure più significative di questo percorso, ha raccontato con emozione: "È stato un cammino che ci ha permesso di entrare in una realtà che prima non conoscevamo, ma che ci ha aiutato a guardare diversamente le persone. Questo è il risultato più bello: scoprire retroattivamente che tutto questo è stato possibile".



Il cammino fatto da Promozione Sociale e Solidarietà non è stato solo un percorso organizzativo o professionale, ma soprattutto relazionale, dove ogni persona ha trovato ascolto, rispetto e dignità al di là delle sue fragilità o difficoltà.



"Noi abbiamo i nostri limiti – ha continuato don Mimmo – ma tante donne e uomini hanno trovato qualcuno che ha saputo ascoltare e condividere. Si sono sentiti accolti come persone, nel loro vissuto, nei loro limiti. E questa è la cosa più importante".



Con lo sguardo rivolto al futuro, don Mimmo ha aggiunto: "Non sappiamo giorno per giorno cosa ci aspetta, ma cerchiamo di capire come incidere sul territorio attraverso ciò che la vita ci racconta. Noi proviamo ad ascoltare, accogliere e realizzare".



La presidente della cooperativa, Cinzia Angarano, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo come simbolo di un impegno che non si è mai interrotto: "Sono 30 anni importantissimi. Abbiamo lavorato tanto e in questi decenni siamo diventati un punto di riferimento non solo per la città di Trani ma anche per le realtà limitrofe. Un impegno costante al servizio delle famiglie e della comunità attraverso servizi che portano cultura, inclusione e cura".



Il grande successo dello spettacolo Frà, con il suo linguaggio pop e spirituale, ha fatto da cornice perfetta a un anniversario che non è solo memoria, ma anche prospettiva, rinnovato slancio e responsabilità sociale.