I giovani della Locanda del Giullare su Tg2 e Tg3: "Tanta voglia di ricominciare, vi aspettiamo!"

Vedere apparire sulla edizione nazionale del Tg3 e sulle storie del Tg2 il"nostri" ragazzi della Locanda del Giullare non dovrebbe fare solo tenerezza, emozionare commuovere ma dare un senso a qualcosa di cui Trani non solo dovrebbe andare orgogliosa ma che dovrebbe sostenere fortemente, consapevole del valore di questa realtà. Il recente furto nella locanda, la vicenda dolorosa alla quale le troupe delle reti nazionali e locali hanno di recente dedicato servizi e pagine speciali ( Come TG2 storie), ha Infatti sollevato una situazione che da tempo aveva messo in crisi l'attività. Il "ristorarte", infatti, nato da una costola della "Cooperativa di promozione sociale" e quindi dalla realtà del teatro del Giullare e dell' omonimo Festival, (il più importante festival inclusivo in Italia e uno dei più belli in Europa) , dopo gli entusiasmi iniziali è stato decisamente lasciato solo, non sostenuto a sufficienza soprattutto dalle istituzioni pubbliche anche nel senso della promozione, dell'utilizzo in occasione di eventi cittadini, "della possibilità di riprendere a lavorare come prima perché abbiamo tanto da dare, e sappiamo farlo bene! ", come dicono i ragazzi. È sì, perché non si tratta di fare beneficenza, sia ben chiaro: il Ristorarte è un posto dove non solo si è sempre mangiato bene, due menù fissi, uno di carne, uno di pesce, aperitivi deliziosi e variegati a base di prodotti locali, prezzi assolutamente accessibili per un pranzo o una cena completi. Ma anche qualcosa di impagabile: un'esperienza di spettacolo, di divertimento, di interazione che rinfrancano lo spirito, l'anima, e costituiscono anche davvero un modello di come il progresso dovrebbe trasformare le nostre società nel senso dell'etica, del rispetto reciproco e soprattutto della esaltazione delle differenze. Per la sua unicità La Locanda del Giullare potrebbe essere il luogo ideale di meeting, convegni, diventare, come si disse all'epoca della sua nascita, una delle eccellenze e peculiarità della città, che può offrire ristoranti stellati, atmosfere eleganti, trattorie rustiche ma anche il Ristorarte, dove c'è gioia di vivere insieme al buon cibo, una gioia di vivere contagiosa come poche. Non chiamateli disabili, sono ragazzi meravigliosi, speciali, volenterosi e professionali. Amici incapaci di tradire e portatori sani del senso più autentico della vita.Intanto, come scritto sulla pagina fb, i primi risultati: "Non le vogliamo chiamare "prove di ripartenza" ma sicuramente ci ha riportato a respirare l'aria che serve alla nostra brigata...": per Biblioteche Senza Frontiere Italia, che ha presentato a Trani (𝙋𝙍𝙊)𝙋𝙪𝙡𝙨𝙞𝙤𝙣𝙞 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞: 𝙘𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙩𝙖̀, 𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙚 𝙡𝙖𝙫𝙤𝙧𝙤, progetto ideato per ridurre il divario digitale e potenziare le competenze professionali nel Sud Italia, presso HUBPortaNova é stato o preparato, grazie alla collaborazione di Vincenzo Di Pilato e Giulia Guglielmi, un buffet per i partecipanti, tutti entusiasti per la qualità del cibo e e ancora una collaborazione con un evento della Lega Navale di Barletta."Continuano i nostri incontri e le nostre chiacchierate con chi ci ha contattato per proposte di rilancio... sentiamo ancora grandi assenze e che avrebbero dovuto essere grandi presenze......contro grandi e altre presenze anche inaspettate...Come sempre se avete idee, voglia di collaborare, proposte, i nostri contatti sono: 0883 587387 (solo whatsapp al momento) e info@lalocandadelgiullare.it"