Lo stand up del Giullare approda al mare con uno show irriverente

Il Festival Il Giullare torna al Salto dell'acciuga (Trani, piazzale Colonna) domani, mercoledì 17 luglio alle ore 21, per omaggiare con A stand-up Giullare show la figura che ha caratterizzato la scelta del nome della manifestazione, il personaggio medievale che porta con sè quasi una missione divina attraverso la parola che denuncia, rimprovera, diverte e comunica. Una serata in compagnia di Ivano Bisi, Sofia Gottardi, Luigi Biancoli e Sebastiano Gravina in arte Videociecato, artisti con vetrine importanti sulle tv nazionali. Con ironia, e soprattutto autoironia pungente e arguta, i comici capitanati dalla imprevedibile condizione di Marco Colonna. Tutti sul palco per esaltare le maschere e annullare le differenze tra quel che è percepito come diverso, promuovendo il teatro contro ogni barriera che da sedici anni contraddistingue il Festival il Giullare.Per partecipare alla serata si consiglia la prenotazione sul sito www.ilgiullare.it o tramite messaggio whatsapp al 3515704861.Il festival del Giullare 2024 è patrocinato e supportato dal Ministero della Cultura, dalla Presidenza della Regione Puglia, dal Garante per le persone con Disabilità della regione Puglia, dal Comune di Trani e da Rai per la sostenibilità con il programma "O anche no" della giornalista Paola Severini Melograni.