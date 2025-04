Il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto raffigurato nella caserma dei Carabinieri di Trani

La Professoressa Antonella Palmitessa - artista di origine barlettana, attualmente docente di Educazione Artistica presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. MODUGNO - R. MORO" di Barletta - ha omaggiato ancora una volta l'Arma dei Carabinieri raffigurando il volto del Vice Brigadiere Salvo d'Acquisto, Medaglia d'Oro al Valor Militare "alla memoria"che, da oggi, potrà essere ammirato all'ingresso della Stazione Carabinieri di Trani.Lo scorso 25 febbraio, infatti, il Vice Brigadiere è stato riconosciuto "venerabile" da Papa Francesco. Una decisione che di fatto avvia il processo di beatificazione del giovane Carabiniere che il 23 settembre 1943 si sacrificò per salvare 22 innocenti cittadini, autoaccusandosi di essere l'autore dell'esplosione –in realtà accidentale – avvenuta all'interno di un deposito abbandonato che provocò la morte di un paracadutista tedesco e il ferimento di altri due soldati. In risposta, i nazisti prelevarono 22 civili, minacciando di giustiziarli ma il Vice Brigadiere, consapevole dell'innocenza dei prigionieri, sacrificò la propria vita offrendosi volontario alla fucilazione nazista.La Stazione Carabinieri diventa così il luogo ideale per ricordare il sacrificio di questo giovane Eroe, esempio di altruismo e coraggio, affinchè continui ad essere fonte di ispirazione per le future generazioni.