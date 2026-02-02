STAZIONE
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari

Provvidenziale intervento di 118 e Carabinieri evita la tragedia

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 20.26
Momenti di grande tensione questa sera nei pressi della stazione ferroviaria di Trani, dove un uomo di nazionalità straniera, residente a Spinazzola, ha tentato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. L'episodio si è verificato nelle scorse ore e solo il tempestivo intervento dei sanitari del 118, affiancati dai Carabinieri, ha evitato conseguenze tragiche.

Secondo quanto emerso, l'uomo si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol. La situazione è apparsa da subito critica, tanto da richiedere un rapido intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario, allertati da alcune segnalazioni.

Grazie alla prontezza dei soccorsi, l'uomo è stato bloccato e messo in sicurezza prima che potesse compiere il gesto estremo. Successivamente è stato trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, dove si trova attualmente sotto osservazione. Sull'accaduto stanno svolgendo gli accertamenti i Carabinieri.
